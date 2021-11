Presset mot Qatar har ikke hjulpet

På vei til konsert stopper de på Torvet for å ta bilde: - Jeg blir litt stolt over Trondheim

Qatar har flere ganger lovet bot og bedring i forkant av fotball-VM neste år. Fengslingen av to norske journalister er bare et av svært mange eksempler på at regimet ikke egner seg som vertskap for mesterskapet.

NRK-reporterne Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani er tilbake i Norge etter å ha blitt fengslet i Qatar søndag. De ble sittende i varetekt i 32 timer i forbindelse med en reportasjereise som skulle vise forberedelsene ett år før det omstridte mesterskapet. Hendelsen er enda et eksempel på at det er vanskelig å være journalist i udemokratiske land. Mens vi nordmenn er sjokkerte over det som har skjedd, blir journalister til enhver tid trakassert, fengslet og i verste fall drept i en rekke regimer der myndighetene har nulltoleranse for undersøkende og uavhengig journalistikk. I en ny rangering som viser ytringsfrihet i verden over, havner Qatar på 128.-plass. Kina, som skal arrangere vinter-OL i februar, er nesten i bunn på 177.-plass.

Pågripelsen av NRK-journalistene er nok en påminnelse om at det må bli slutt på å tildele store internasjonale mesterskap til land som begår omfattende brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det er også en påminnelse om at Qatar ikke har greid å skjerpe seg slik de lovet da de ble truet med boikott. For flere år siden ble det avdekket at tusenvis migrantarbeidere har omkommet i arbeidet med å realisere VM-drømmen. Vertskapet lovet at forholdene skulle bli bedre, men ifølge en fersk rapport fra Amnesty International har ikke emiratet innfridd løftene om å stoppe misbruket av migrantarbeidere.

Ved å arrangere fotball-VM prøver Qatar å avlede oppmerksomheten bort kritikkverdige forhold i landet. Vi bør ikke tillate slik «sportsvasking». Et idrettsarrangement kan ikke ses isolert og løsrevet fra samfunnet hvor arrangementet foregår. Mange har håpet at internasjonalt press ville påvirke Qatar i positiv retning. Kneblinga av de to norske journalistene viser på ny at det ikke har skjedd. Norske sportsredaksjoner må nå spørre seg hvordan de skal dekke et mesterskap der journalister risikerer fengsel hvis de driver noen form for kritisk journalistikk.