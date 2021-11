En varslet koronakrise - igjen

Medaljen røk for RBK etter uavgjort mot Glimt: – Skandale at det ikke blir straffe

Saken oppdateres.

En ny variant av koronaviruset, som først ble påvist i Botswana, har nå spredd seg til Sør-Afrika og Hongkong. Ett tilfelle er også bekreftet i Belgia. Det førte til at mange europeiske land før helga stanset all flytrafikk fra land som ligger sør i Afrika. Mange holder nå pusten for hva mutasjonen fører til av sykdom og nye restriksjoner.

Den nye varianten av deltaviruset, som kalles B.1.1.529 eller Omicron, skaper bekymring for smittesituasjonen i verden. Forskere advarer om at viruset har en svært høy mutasjonsevne, men det er foreløpig uklart hvorvidt det er mer smittsomt enn tidligere utgaver. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at den nye varianten ikke nødvendigvis gjør folk sykere. Først om et par uker vil eksperter ha kartlagt hvor skadelig B.1.1.529 er.

Spredningen har likevel satt i gang alarmklokkene på kontinentet. I forrige uke stanset Storbritannia og flere andre europeiske land all flytrafikk fra Sør-Afrika og andre land det sørlige Afrika i et forsøk på å begrense spredningen. EU-kommisjonen foreslår at alle EU-land stanser flytrafikk fra disse landene. Høyt smittetrykk og sprengt kapasitet på sykehusene flere steder i Europa er bakteppet for restriksjonen.

Omkvedet om at vi ikke er trygge før alle er trygge, er mer aktuelt enn noen gang. Mens vaksinemotstand bidrar til at helsevesenet i mange europeiske land er under press, er det mangel på vaksiner som fører til sykdom og død i mellom- og lavinntektsland. EU har allerede eksportert over en milliard vaksinedoser gjennom det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax, og flere millioner skal ut det neste året. Norge har nå innfridd løftet om å dele fem millioner av egne vaksiner.

Men distribusjon og vaksinasjon går tregt, og fattige land har kun mottatt 0,4 prosent av koronavaksinene i verden. Samtidig utgjør innbyggerne ni prosent av klodens befolkning. For å stanse nye virusvarianter framover, er det avgjørende at vaksinegraden i flere land blir mye bedre på kort tid. Det er i alles interesse at den svimlende ulikheten raskt blir mindre.