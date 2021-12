Koronareglene må fortsatt bestemmes lokalt

Slik sørger et kreativt regnestykke for at staten kan bruke milliarder på Tyholt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fortalte tirsdag at regjeringen innfører to regler som gjelder fra onsdag. Hvis du bor sammen med en smittet person, må du i karantene helt til du har avlagt negativ test. Hvis du er smittet, må du i isolasjon i fem dager.

Begge deler er en innskjerping av dagens regler. Regjeringen kommer derimot ikke med noe nasjonalt påbud om munnbind, men de anbefaler at vi bruker det i bestemte situasjoner.

Før vi vet hvilke konsekvenser den nye omikron-mutasjonen fører til, mener vi disse reglene og anbefalingene er godt tilpasset dagens situasjon. Forekomsten av smitte og sykdom kan riktignok endre seg raskt, men da forventer vi at regjeringen raskt følger opp med nye tiltak.

Noen mener regjeringen allerede nå burde vært strengere. Enkelte ordførere på Vestlandet er skuffet over at de ikke innfører et påbud om munnbind. En av dem argumenterer med at folk ikke er flinke nok til å følge lokale påbud, men at de respekterer de nasjonale. Men et påbud er et påbud, uansett om det er regjeringen eller en kommune som står bak.

Gjennom hele pandemien har det vært store lokale variasjoner i tiltakene. I mange måneder hadde Oslo mye strengere tiltak enn resten av landet, og oslofolk respekterte det. Også i Trøndelag har det vært store variasjoner fra kommune til kommune.

Vi mener det er riktig at tiltakene til en viss grad blir overlatt til kommunene. De som bor på steder med minimal smitte, kan ikke pålegges samme strenge regler som folk der smitten er høy.

Vi må dessverre leve med pandemien i lang tid. For at folk skal følge smittevernreglene, må de oppfattes som rimelige og fornuftige. Da er det inntil videre klokt at reglene varierer, avhengig av mengden smitte og sykdom i ulike lokalsamfunn.