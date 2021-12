Det haster med støtte til strømofre

Saken oppdateres.

Mange familier og bedrifter sliter allerede tungt med skyhøye strømregninger. De har ikke tid til å vente på at regjeringen skal legge fram en støttepakke kanskje om flere uker. Det haster med å gi økonomisk hjelp både som straksløsning og gjennom vinteren.

Strømprisen har vært rekordlav i lang tid før den i høst gjorde et kraftig byks. Det har ført til at en vanlig familie må betale flere tusen kroner mer i måneden. Det er anslått at strømregningen for familiene kan bli på over 20 milliarder i løpet av fem vintermåneder. Samtidig viser beregninger fra Energi Norge at staten vil håve inn 30 milliarder ekstra, som eier av de største strømselskapene. Også mange kommuner og fylkeskommuner vil tjene godt på utbytte siden de eier lokale kraftselskaper.

De økte inntektene til det offentlige, som forbrukerne betaler gjennom strømregningen, bør derfor ikke bare gå til å saldere statsbudsjettet. Her bør staten sørge for at bedrifter overlever og at vanlige folk skal slippe å fryse fordi de ikke har råd til å varme opp huset.

Vi ser allerede at opposisjonspartiene har overbudt hverandre i størrelsen på strømtiltakene. Samtidig kritiserer de regjeringen for sommel. En kontantutbetaling til alle strømkunder kan skje raskt og vil hjelpe alle i en første fase. Her vil innvendingen være at folk som ikke trenger støtte, får den. En slik kritikk har også kommet til de som har fått for mye i koronastøtte det siste året.

Det vil nødvendigvis ta for lang tid å få til en første tiltakspakke som treffer bare de som trenger det mest. Flere bedrifter har allerede varslet at de har fått mangedobbelt strømregning, og at virksomheter kan bli lagt ned dersom de ikke får penger raskt. Strøm er et viktig samfunnsgode, og vi forutsetter at Norge som energiproduserende land kan levere strøm til en fornuftig pris. Mange bedrifter er konkurransedyktige nettopp på grunn av billig elektrisk kraft.

Mye tyder på at vi må leve lenge med høye strømpriser. Derfor er det nødvendig for regjeringen også å se på andre virkemidler, som for eksempel avgifter og moms. Men en første krisepakke til alle må komme nå.

