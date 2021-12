Viktig dom mot IS for folkemord

Saken oppdateres.





En historisk dom i en rettssal i Frankfurt sist uke fortjener stor oppmerksomhet. Den er i høyeste grad relevant for Norge, som er et av mange land hvorfra den militante islamistiske organisasjonen IS rekrutterte medlemmer. Den første dommen hvor et IS-medlem er dømt ikke bare for terror, men til livssvaring fengsel for folkemord, er et viktig signal. Et signal om at forbrytelser mot menneskeheten kan behandles som det uten et eget internasjonalt tribunal.

Ifølge rettsreferatene besvimte 29-årige Taha Al-Jumailly fra Irak da han fikk dommen på livstid i fengsel. Han ble dømt skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser, medvirkning til krigsforbrytelser og grov kroppsskade med døden til følge. Irakerens ekskone ble tidligere i høst dømt til ti års fengsel for forbrytelser mot menneskeheten, slaveri og medvirkning til drap på ei fem år gammel jente. Påtalemyndigheten i Tyskland har anket den dommen fordi de mener den er for mild.

Den femårige jenta i saken døde av tørst etter å ha blitt lenket fast utendørs i 50 varmegrader. Hun var en av de mange jesidiene – en kurdisk folkegruppe som lever i Irak og flere land i Midtøsten – som i særlig grad ble ofre og forfulgte da IS erobret områder i Irak fra 2014 og utover. FN har funnet klare bevis for at IS utsatte jesidiene for folkemord. Kvinner ble solgt som slaver og systematisk misbrukt, som den avdøde jenta og hennes mor. Mora vitnet i saken.

Et viktig vitne for verden om IS-aktivistenes mishandling og forfølgelse av jesidiene er Nadia Murad, som fikk Nobels fredspris i 2018. I sin bok «Den siste jenta», som kom på norsk i 2018, gir hun en rystende beretning om livet som slave for IS. Begrepet folkemord ble introdusert av den polsk-jødiske juristen Raphael Lemkin under andre verdenskrig. Begrepet betegner drap på mennesker på grunnlag av for eksempel trosretning, etnisk tilhørighet eller seksuell legning. Det har vært etablert internasjonale straffedomstoler for å straffe folkemord i det tidligere Jugoslavia og Rwanda. Dommen i Tyskland er et viktig signal om at forbrytelser mot menneskeheten kan og bør straffeforfølges der det er mulig.