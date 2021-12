Krisemidler bør gå til lønnsstøtte

Saken oppdateres.

Ordninga skal hjelpe bedrifter til å betale lønn slik at de kan unngå permitteringer, oppsigelser og tap av kompetanse.

Adresseavisen skrev torsdag om Tove-Merete Lilledal, som driver reiseselskapet Vega Reiser i Trondheim. Da pandemien stengte landet i mars 2020, var bedriften på vei ut av en lavsesong. Nå er hun inne i sin tredje sesong med lav omsetning. Bedriften henter vanligvis 80 prosent av inntektene i sommersesongen, men som kjent har to somre gått i vasken. Lilledal har permittert ansatte og mistet verdifull kompetanse og er redd flere forsvinner i kjølvannet av nye restriksjoner. Lilledal mener lønnsstøtte er det eneste som kan berge bedriften fra nedleggelse.

Å holde på folk med verdifull kompetanse er ikke bare viktig for reisebyråer som Vega. Også utelivet, kultur- og eventbransjen rammes hardt av smitteverntiltakene regjeringen la frem tirsdag. Når aktiviteten stopper opp, synker omsetningen og det blir vanskelig å betale ansatte lønn. En statlig lønnskompensasjon kan bidra til at folk kan jobbe selv om aktiviteten synker. Det er bra for den ansatte som slipper å bli permittert. Like viktig er det at bedriftene kan holde på folk og er rigget for drift når samfunnet blir mer normalt igjen. Det kan bli vanskelig for en restauranteier som har mistet kokker og servitører, å finne nye ansatte når restriksjonene opphører.

Lønnsstøtteordning sto ikke på lista over krisetiltak da regjeringen hadde pressekonferanse onsdag. I stedet varslet de om 1 milliard kroner ekstra til den kommunale kompensasjonsordningen for rammede bedrifter. LO, Virke og NHO mener derimot milliarden bør brukes til ei statlig ordning som bidrar til å holde folk i jobb i stedet for permittering. Vi støtter organisasjonene og partiene som ønsker enighet om lønnsstøtte i Stortinget. For å hindre at de nye koronareglene får for store konsekvenser, er det viktig å raskt innføre ei slik ordning som kan hindre at arbeidsplasser forsvinner de neste månedene.