RBK har fått et omdømmeproblem

Sesongavslutningen på Lerkendal søndag ble dessverre nok et antiklimaks denne sesongen og et talende bilde på hvordan det står til med Trondheims og hele Midt-Norges fotballstolthet for tida: Planløst, surt og skuffelser på mange kanter, uten tegn til en langsiktig plan for bedring eller entusiasme.

Vi gratulerer Bodø/Glimt med et velfortjent seriemesterskap. Det er mange som med god grunn kan misunne måten de har skapt et norsk og europeisk topplag på de siste sesongene. I Trondheim har det i tillegg til skuffelser på banen utspilt seg et underlig drama i prosessen med å ansette en ny trener.

Hammarbytrener Miloš Milojević lot seg lokke til Trondheim sist uke. Skepsis i RBKs styre om hvorvidt han var rett mann gjorde ham brått uaktuell. Prosessen rundt ansettelsen av en etterfølger etter Åge Hareide har gitt klubben et omdømmeproblem. Styret, sportslig og administrativ ledelse i klubben har heller ikke imponert denne sesongen, for å si det forsiktig.

Det ble opplyst at det var 6697 tilskuere på Lerkendal søndag. De som var der, eller så bilder fra kampen, vil hevde at det reelle tallet på folk som hadde møtt fram, var mye lavere. At mange med sesongkort eller billett ble hjemme, handler om mer enn smittevekst og det naturstridige ved norsk eliteseriefotball i advent. Det har neppe vært færre mennesker på en eliteseriekamp uten koronarestriksjoner siden dagens tribuneanlegg sto klart sommeren 2002. Det bør styre og stell i klubben ta på største alvor.

Siden RBK sparket trenerne, men vant serien i 2018, har klubben havnet på tredjeplass, fjerdeplass og i år altså femteplass i Eliteserien. Det er selvfølgelig ikke godt nok for en klubb med slike ressurser og en stolt historie. Så vel publikum som presse er kravstore i Trondheim. Det kan også hende vi er bortskjemte. Suksess i fotball er ikke lettkjøpt eller fort gjort. Etter tre sesonger hvor det er vanskelig å se noen langsiktig plan i noe som helst, er det på tide at RBK stikker fingeren i jorda under den flotte gressmatta og ser et stykke framover. For slik som nå kan ikke klubben holde på.