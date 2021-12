Stoltenberg bør ikke bli ny sentralbanksjef

Glad for tiltak, men bekymret for bransjen: – Jeg er ikke religiøs, men begynner nesten å be

Mange mektige støttespillere har i lang tid argumentert for hvorfor Stoltenberg bør få jobben. De viser til at Stoltenberg, handlingsregelens far, er opptatt av trygg økonomisk styring og har god kunnskap om både norsk og internasjonal politikk og økonomi. Han er populær og respektert, både i folket og blant flere politiske motstandere.

Det er ingen tvil om at Stoltenberg har mange kvalifikasjoner som gjør han egnet som sentralbanksjef. Men han har en bakgrunn som likevel taler mot at han er rett mann for jobben. I tolv år ledet han Norges største parti. Han har vært statsminister i to runder, først fra 2000 til 2001 og deretter fra 2005 til 2013. Stoltenberg er også en nær venn av dagens Ap-leder og statsminister, Jonas Gahr Støre.

Vårt standpunkt handler ikke om at vi ikke stoler på Stoltenberg som fagperson eller tviler på hans etiske vurderingsevne. Det handler om prinsipper knyttet til habilitet. Stoltenbergs politiske bakgrunn er egnet til å kunne skape tvil rundt hans uavhengighet. Dermed er ikke Stoltenberg egnet som sentralbanksjef.

Mens Stortinget bestemmer hvor mye penger staten skal bruke, skal Norges Bank gjennom pengepolitikken bidra til økonomisk stabilitet. Her er rentepolitikken avgjørende. Tidligere har Venstres Sveinung Rotevatn uttrykt bekymring for hvilke spekulasjoner en populær eller upopulær renteavgjørelse tett opp mot et stortingsvalg kan føre til, både blant politiske motstandere og i folket. Det er en bekymring vi deler.

Et annet viktig poeng er at Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland, altså Oljefondet. I Hurdalsplattformen går regjeringen inn for at fondet skal styrke sitt arbeid med etikk, blant annet knyttet til klima og arbeidstakerrettigheter. En forsterket politisk oppmerksomhet om styringen av Oljefondet styrker argumentet om behovet for en sentralbanksjef uten sterke politiske bindinger.