Verdifull kompetanse i fare

Saken oppdateres.

Det er lett å tenke at det ikke er så farlig med skjenkestopp og avlyste julekonserter. I lys av andre offer, kan de virke små. Men når de som lever av å samle folk på ny rammes hardest av koronatiltakene, står mye på spill. Vi mister noe som samfunn når vi ikke lenger kan dele kultur- og restaurantopplevelser. Regjeringen må sørge for at den varslede lønnsstøtteordning blir innrettet på en slik måte at de ansatte som tilbyr disse opplevelsene, er her når tiltakene lettes.

Det er forståelig at regjeringen trykker hardt på bremsen. Omikron-varianten sprer seg tilsynelatende som ild i tørt gress, og ennå vet vi ikke nok om hvordan denne versjonen av viruset rammer de som blir smittet. Kultur- og uteliv hadde så vidt fått en smak av normalen, før de igjen må avlyse og stenge.

Støtteordningene kan ikke bare kompensere for tap av inntekt, de må også hindre tap av kompetanse. Mange bransjer frykter allerede at de har mistet folk de ikke får tilbake. Denne uka fortalte Adresseavisen om Mari Moe Krysinska, som slutter i kulturbransjen etter 20 år. - Jeg kan ikke være idiot heller, jeg må betale regningene mine, sier hun.

Når erfarne personer som Krysinska kaster inn håndkleet, er det ikke bare et personlig tap, men et tap for kulturlivet i Trøndelag. Også andre næringer rammes. Trondheim og Trøndelag har fått tittelen i European Region of Gastronomy i 2022. Allerede i april uttrykte prosjektleder May Britt Hansen en bekymring for om bransjen klarte å beholde de viktige aktørene som gir tittelen mening. Kokkene og servitørene som fram til nå har holdt ut tross stadige permitteringer, kan forsvinne ut av bransjen for godt om de igjen blir sendt hjem.

Regjeringen har signalisert at en lønnsstøtteordning, der bedrifter får støtte slik at de slipper å permittere ansatte, kommer før helgen. Næringslivet skulle helst sett at den var klar allerede da smitteverntiltakene ble ytterligere strammet inn. Regjeringen har sagt de trenger tid på å kvalitetssikre ordningen. De bør ha brukt tiden godt. Verdifull kompetanse står i fare for å gå tapt for alltid om den ikke favner bredt nok.