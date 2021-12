Fylket må ikke låne seg til fant

Saken oppdateres.

Utdanningsforbundet i Trøndelag slår alarm om den økte gjelda i Trøndelag fylkeskommune. De frykter at skoletilbudet svekkes om ikke fylkeskommunen reduserer gjelda. Det skjedde ikke da fylkespolitikerne forrige uke behandlet neste års budsjett. Gjelda øker fortsatt, og stadig mer av fylkeskommunens inntekter går til å betale renter og avdrag. Dette er å skyve problemene foran seg og til neste generasjoner. Selv i en krevende økonomisk periode bør politikerne sørge for at fylkeskommunen ikke ender som gjeldsslave om noen år.

Trøndelag er allerede blant de mest gjeldsbelastede fylkeskommunene i landet. Og det er ikke første gang fylkesrådmannen, og nå fylkesdirektøren, advarer mot å investere mer enn det politikerne selv har vedtatt som øvre grense for gjeldsnivå. I flere år har gjelda vært et tema under behandlingen av budsjett og økonomiplan. Også foran årets budsjettbehandling i fylkestinget skrev fylkesdirektøren at han «er meget bekymret for den underliggende økonomiske situasjonen».

Bekymringen er på sin plass, spesielt nå framover hvor renta vil stige, samtidig som fylkeskommunen øker gjelda med flere milliarder. Nå går rundt ti prosent av inntekten til å betjene gjelda. Det reduserer fylkeskommunens handlingsrom. Det gjør det også enda mer krevende å investere i nødvendig infrastruktur på vei og skole og satse på tiltak som skal øke inntektene på sikt. Flere fylkespolitikere var da også opptatt av dette under budsjettdebatten, men svaret ligner veldig på tidligere debatter. «Dette må vi ta på alvor». Men det holder ikke bare å si det, når de vedtar noe annet.

Trøndelag har store utfordringer med synkende elevtall i videregående skole og mange fylkesveier i stadig dårligere forfatning. Vi forstår at det er krevende å redusere gjelda når utfordringene står i kø. Flere fylkespolitikere peker på at administrasjonskostnadene må ned, særlig nå når effekten av sammenslåingen av de to fylkene forhåpentligvis kommer. Det er ingen tvil om at det haster med å få bedre kontroll på investeringer og drift av Trøndelag. Hvetebrødsdagene etter at vi er blitt ett fylke, er over. Nå må politikerne legge fram en plan for hvordan et samlet Trøndelag skal bli den suksessen mange snakket om.

