Vi trenger vedfyring som beredskap

Saken oppdateres.

Direktoratet for byggkvalitet foreslår å droppe kravet om skorstein i nye bygg for å forenkle reglene og redusere byggekostnadene, ifølge NRK. Det er et dårlig forslag. De som bygger ny bolig, bør fortsatt ha mulighet til å fyre med ved. Mer ekstremvær øker sjansen for strømbrudd. I et vinterkaldt land som vårt er vedfyring en nødvendig beredskap dersom andre varmekilder uventet blir satt ut av drift.

Heldigvis er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap imot forslaget. De mener hus uten skorstein vil fjerne folks mulighet til å ha en egen beredskap ved plutselig strømstans. For mange er det å ha en vedovn både kos og hygge, men det er også et nødvendig hjelpemiddel når strømmen forsvinner en kald vinterdag. De færreste av oss har andre alternativer, som for eksempel et aggregat dersom strømmen kuttes.

Vedfyring har vært og er fortsatt en viktig varmekilde for nordmenn. Over én million husstander fyrer med ved, men vedfyringa har falt kraftig de siste ti åra. Det skyldes mildere klima, bedre isolerte boliger og økt bruk av varmepumpe. Vi har også hatt en lang periode med lave strømpriser, som har gjort det mindre lønnsomt med vedfyring og mer lettvint å bruke strøm til oppvarming. Mye fyring i gamle ovner når sprengkulda setter inn, har gjort luftkvaliteten dårligere. Men ny teknologi har sørget for bedre utnyttelse av veden, og forurensingen fra nye ovner er kraftig redusert.

Det er bra at byggnæringen vurderer hva som kan føre til besparelser i bygging av nye boliger. Men å spare på bedre beredskap og sikkerhet, er feil vei å gå. Folk bør også ha muligheter for å spe på med vedfyring når strømprisen er skyhøy. Det har den vært i vinter, og den vil trolig være høy de kommende årene. Forslaget om å fjerne krav om pipe i nye hus, bør derfor skrinlegges umiddelbart.

