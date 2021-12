Et trist år for pressefriheten

Hørte smell - deretter varslet innringeren politiet om at det brant i et dass

Saken oppdateres.

Koronapandemien har igjen vært årets største nyhetssak, både i Norge og i resten av verden. En av reporterne som dekket de første ukene av utbruddet i Wuhan, Zhang Zhan, sitter nå fengslet i Kina, dømt for å «provosere fram krangler og bråk». Hun er dermed del av en nedslående statistikk som viser at rekordmange journalister fengsles fordi de utøver sitt samfunnsoppdrag.

Ifølge de siste tallene fra organisasjonen Reportere uten grenser (RSF) sitter 488 journalister fengslet verden over, en økning på 20 prosent sammenlignet med samme tid året før. Antall drepte journalister er lavere enn tidligere år, noe som henger sammen med at krigføringen i land som Syria og Irak ikke er like intensiv som før.

Likevel er det umulig å glede seg over tall som viser at 46 journalister ble drept i forbindelse med sitt arbeid i løpet av årets elleve første måneder. På tampen av året kom også den den opprørende nyheten om en omfattende politiaksjon mot et av de siste prodemokratiske nyhetsmediene i Hongkong. Flere journalister og redaktører i Stand News ble arrestert, og publikasjonen oppløses.

Nettopp Kina er en versting når det kommer til fengsling av journalister. Deretter følger landene Hviterussland og Myanmar. Alle tre er autoritære stater, og ifølge generalsekretær Christophe Deloire i RSF reflekterer statistikken hvordan diktaturer har styrket sin makt.

Men pressefriheten trues ikke bare i ikke-demokratiske land. Samtidig som verden tidligere denne måneden hyllet de to journalistene som vant Nobels fredspris, ble det klart at en ankedomstol i London avgjorde at Wikileaks-grunnlegger Julian Assange skal utleveres til USA. Der risikerer han en dom på opptil 175 års fengsel for å ha avdekket krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan. Medier verden over, også norske, har publisert en rekke saker basert på lekkasjene som Assange har formidlet.

Behovet for pålitelig og kritisk journalistikk har aldri vært større. Verdenssamfunnet må legge økt press på stater som fengsler og forfølger journalister.