Museet må ligge i Midtbyen

Ikke gitt at nytt museum er best på Leüthenhaven

Saken oppdateres.

Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er i elendig forfatning, og det har lenge vært behov for et museum som både kan romme de store samlingene og som kan bringe kunsten og kunsthåndverket ut til et større publikum.

Selskapet Museene i Sør-Trøndelag (Mist) har bestemt seg for hva de ønsker. I god tid før jul ga de beskjed om at de vil ha et nytt museum på Leüthenhaven. Vi forstår at det er naturlig å tenke i den retningen. Leüthenhaven er en gedigen parkeringsplass ved siden av Trøndelag Teater og bør brukes til aktiviteter et stort publikum vil ha glede av.

Men et slikt nybygg kan koste rundt en milliard kroner som staten må bidra med. Spørsmålet er også hva dagens bygninger i så fall skal brukes til. Kunstmuseet og kunstindustrimuseet er svært verdifulle byggverk som uansett må settes i stand og fylles med aktivitet.

En god løsning kan være å pusse opp og bygge ut dagens lokaler. Byantikvaren har i tillegg foreslått å bygge et nytt kunst- og designmuseum ved å utvide kunstindustrimuseet og ta i bruk rådhuset. Der kan byen få et nytt kraftsentrum for kunst og design.

Forslaget er forlokkende, men i likhet med andre gode alternativ skaper det flere spørsmål. Hvor skal politikerne i rådhuset flytte? Hva med kunstmuseet ved siden av Nidarosdomen?

Enkelte trondheimspolitikere har allerede gitt signaler om hva de ønsker. Vi håper mange melder seg på i debatten og at de ulike alternativene blir grundig undersøkt. I hovedsak er det to spørsmål som trenger svar: Hva blir best for kunsten? Hva blir best for byen?

Foreløpig har vi ikke konkrete svar på disse spørsmålene. Vi mener to prinsipp bør være førende for politikernes beslutning: Museene hører hjemme i Midtbyen, og dagens museumsbygg må uansett avgjørelse settes i stand og fylles med innhold.

