Rettssaken gir mediene et stort ansvar

Saken oppdateres.

Fra tirsdag til fredag i neste uke pågår en rettssak i Telemark tingrett i Skien som vil bli en belastning for mange. Anders Behring Breivik har begjært seg prøveløslatt fra forvaringsstraffen han soner etter terroren 22. juli 2011, slik han har mulighet til etter ti års soning.

Det er selvfølgelig helt riktig at rettssaken blir gjennomført. Breivik er dømt for den mest foraktelige forbrytelsen i Norge etter andre verdenskrig, men alle rettsstatens prinsipp gjelder også for ham.

I 2012 vakte gjennomføringen av terrorrettssaken oppsikt i utenlandsk presse. Mens enkelte mente terroristen ble behandlet med silkehansker, rapporterte andre at gjennomføringen viste at Norge responderte på terroren på en «verdig» måte. Rettssaken i Skien blir en ubehagelig, men nødvendig behandling der de samme prinsippene selvfølgelig står like sterkt som før.

Vi mener også det er helt riktig at NTB har fått rettens tillatelse til å filme Breiviks forklaring. Offentligheten har rett til å få vite hva som skjer. Både fordi saken handler om den alvorligste terrorhandlingen i Norge i fredstid og fordi vi alle skal ha muligheten til å se hvordan rettsstaten fungerer.

Det NTB filmer, kan redaktørstyrte medier formidle. Dermed får mediene et stort ansvar for å presentere informasjonen på en gjennomtenkt måte.

Vi er enige med ekstremismeforsker Jacob Ravndal, som er førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Han sier til NTB at det er bra at Breivik har fått lite oppmerksomhet i norske medier de siste årene, siden det bidrar til å holde interessen rundt hans person nede. Stor oppmerksomhet om Breivik kunne inspirert andre, potensielle høyreekstremister. Det har i liten grad skjedd i Breiviks tilfelle, mener Ravndal.

De redaktørstyrte mediene må i neste uke tenke nøye gjennom hvordan de formidler informasjon og bilder fra rettssaken. Mediene klarte det stort sett på en god og ansvarlig måte under rettssaken mot Breivik i 2012. Det bør kunne gjennomføres denne gang også.