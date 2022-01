Avgjørende at samtalene fortsetter

Åpner enda en butikk hvor du ikke slipper inn: – Over all forventning

Russlands Sergej Lavrov tok til orde for nye utenriksministermøter og USAs Antony Blinken utelukker ikke et nytt toppmøte mellom presidentene Vladimir Putin og Joe Biden. Selv om Russlands krav til USA og Nato er både uakseptable og urealistiske, er det avgjørende at partene fortsetter dialogen. Alternativet er langt verre.

Ved grensen til Ukraina står minst 100 000 russiske soldater klare til å angripe nabolandet som ble uavhengig etter Sovjetunionens fall. Ine Eriksen Søreide (H), som leder Stortingets Utenriks- og forsvarskomité, sier dette kan være den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa siden den kalde krigen. Både hun og Støre-regjeringen er tydelige på at det er Russland som sitter med nøkkelen og har hovedansvaret for å deeskalere konflikten. Det er vi enige i.

På tampen av fjoråret kom Russland – med Ukraina-konflikten som bakteppe – med en lang rekke urealistiske krav til henholdsvis USA og Nato. Putins regime krever blant annet at tidligere Sovjet-stater som i dag ikke er Nato-medlemmer, heller ikke skal bli det i framtiden. Et annet krav er at Nato fjerner sine styrker fra medlemsland som Polen, Tsjekkia, Latvia, Litauen og Estland. Militære øvelser skal ikke holdes i Nato-land Russland grenser til, som Norge.

Frykten er at Putin, som opplever økt motstand på hjemmebane, skal bruke manglende garantier fra Nato som et påskudd til å angripe Ukraina på ny. Utfordringen blir å finne sikkerhetspolitiske tema som partene kan enes om. Å gjenopplive nedrustningsavtalen kalt INF, som blant annet forbød landene å utplassere mellomdistanseraketter, er et slikt eksempel.

Vi gjør klokt i å prøve å forstå hvorfor Russland gjør som de gjør overfor Ukraina og andre naboland. Men situasjonsanalysen bør ikke gli over i aksept av premisset om at stater i Russlands såkalte interessesfære må danse etter Putins pipe.