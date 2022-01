Vi må få mange nok tester fort

Over 20 bilister klaget på veien - ingen fikk erstatning for skader på kjøretøyene

Saken oppdateres.

Smittetallene i Norge øker voldsomt, men få blir alvorlig syke. Tirsdag var bare fire personer innlagt på St. Olavs hospital med covid-19 som hoveddiagnose. Derfor var det viktig at regjeringen lettet på karantenereglene fra onsdag. De som har koronasmittede i sin nærhet, slipper nå å sitte i karantene i ti dager. De kan i stedet teste seg, slik at de kan gå på skolen og gjøre jobben sin.

Men Adresseavisen meldte onsdag om akutt mangel på hurtigtester. Trondheim kommune skriver i en pressemelding at lageret kan gå tomt i løpet av få dager. Kommunen har fått beskjed om at de får 200 000 tester tidligst fredag. Hvordan leveransene blir etter den tid, er usikkert. Mange andre kommuner sliter med det samme problemet.

Fra onsdag må Trondheim i samsvar med råd fra helsemyndighetene prioritere å gi hurtigtester til bare to grupper. Den ene gruppa er dem som har symptomer som kan skyldes korona. Den andre gruppa er personer som både har smitte i egen husstand, som trenger daglige hurtigtester for å slippe karantene og som i tillegg har det som kalles kritiske eller viktige samfunnsfunksjoner.

Regjeringen har relativt klare definisjoner av hvilke funksjoner det er snakk om, men det kan lett oppstå tvilstilfeller. Norge er dessuten avhengig av at flest mulig kan fungere som normalt, også under den smittebølgen vi må gjennom.

Mangelen på hurtigtester er en uholdbar situasjon. Det kan ikke være slik at personer med dårlig råd ikke kan teste seg ut av karantene fordi de ikke har penger til dyre hurtigtester. Det er helt avgjørende at det er raskt, enkelt og gratis å teste seg, slik at samfunnet kan fungere mest mulig normalt.

Regjeringen fortalte for to uker siden at de vil bruke fem milliarder kroner på å skaffe koronatester. Det er altså ingen mangel på penger. Nå må de ansvarlige vise handlekraft, slik at kommunene får de testene de trenger så fort som mulig.