To drap de siste åra viser at psykiatrien fungerer for dårlig

Etter at Cathrine Sand ble drept på Lademoen høsten 2019, kom Helsetilsynet nylig med en knusende rapport. De skriver at St. Olavs hospital ga den drapsdømte mannen uforsvarlig helsehjelp og brøt loven på flere punkt.

Sykehuset tok ikke godt nok hensyn til samfunnsvernet. De vurderte ikke risikoen for vold i tråd med nasjonale retningslinjer. Det er bra at St. Olav på det sterkeste har beklaget det som skjedde.

Han som drepte Sand, var dømt til tvungent psykisk helsevern. Mange slike personer bor i egen bolig, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort. Det er en risiko for at de kan bli voldelige. Oppfølgingen de får utenfor institusjon, må være tett nok til at voldsrisikoen minimeres.

Før drapet på Cathrine Sand sviktet oppfølgingen. Drapsofferets far, Gunnar Sand, skrev i Adresseavisen lørdag at også drapsmannen er et offer og at det som skjedde, var en systemsvikt. Datteren hans ville vært i live hvis det psykiske helsevernet hadde fungert godt nok.

Vi håper helseministeren og alle som har ansvar for det psykiske helsevernet, merker seg det han skriver om at institusjoner og enkeltpersoner i hjelpeapparatet opererer hver for seg.

Helsemyndighetene står overfor flere vanskelige problemer på dette området. Er det nok behandlingsplasser i sikkerhetspsykiatrien? Er systemet godt nok organisert? Handler det om pengemangel? Også i fjor skjedde et drap på Lademoen. Også der handlet det om rus og psykiatri.

Personer som er utilregnelige i gjerningsøyeblikket, kan ikke straffes. Men om lovbruddet er alvorlig og det er fare for gjentakelse, skal lovbryteren dømmes til tvungent psykisk helsevern. Vi har sett en markant økning i slike dommer. Flere fagfolk mener det delvis skyldes en lovendring i 2017 som kan ha hevet terskelen for tvangsbehandling.

Vi forstår at det er vanskeligere å behandle psykiske lidelser enn fysiske. Nettopp derfor trenger psykiatrien og tvungent psykisk helsevern en grundig gjennomgang.