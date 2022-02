Slik gjør vi det ikke i Norge

Overbevist om at AtB-toppsjef ble ofret etter politisk press: - Uunngåelig at noen måtte gå

Vil bruke flere hundre millioner mer på skolebygg i Trondheim - sjekk lista over hvilke skoler her

Et pinlig knefall for Kina – på ski

To drap de siste åra viser at psykiatrien fungerer for dårlig

Saken oppdateres.

Vi vil på det sterkeste advare mot en brutalisering av arbeidslivet der arbeidstakere nektes grunnleggende rettigheter, blir hindret fra å organisere seg eller står i konstant fare for å bli byttet ut.

Over tid er nyhetsbildet blitt preget av urovekkende historier fra utlandet. Det er for eksempel blitt avdekket at lageransatte ved selskapet Amazon har jobbet i et fryktregime preget av omfattende overvåkning, uforutsigbare skiftordninger og umenneskelige krav til produktivitet. Det er derfor med bekymring at vi registrerer lignende historier her hjemme.

Adresseavisen har tidligere skrevet om budbilsjåfører som er blitt tvunget til å gå i drøfting med arbeidsgiver dersom de har ønsket å melde seg inn i en fagforening. Til Dagens Næringsliv denne uka fortalte ansatte ved sportskjeden XXLs sentrallager på Jessheim at de har jobbet under strenge overvåkningstiltak – med gjentatte irettesettelser fra ledelsen dersom de hentet kaffe, gikk på toalettet eller hadde mindre avbrekk.

En tidligere ansatt sier han ble «syk av å jobbe der». En kvinne forteller at hun «gråt på vei til vakt». Hun beskriver en «intens kontroll på mikronivå», der ledelsen blant annet tok tida på hvor lenge hun var på do. Dette skal hun siden ha blitt konfrontert med i en medarbeidersamtale. Kommunikasjonsdirektøren i XXL har til avisa sagt at selskapet tar tilbakemeldingene på alvor. Han sier det ikke skal være slik å jobbe for selskapet – og at det heller ikke er representativt for hvordan XXL drives i dag. Vi håper at det stemmer.

At sportskjeden tirsdag denne uka valgte å melde seg inn i NHO, er samtidig gledelig. Vi trenger et organisert og ansvarlig arbeidsliv som sikrer trygge rammer og klare kjøreregler i forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Internasjonale trender i voksende bransjer har ofte resultert i usikre forhold for sistnevnte. Det gjelder både i netthandel og nye forretningskonsepter i den såkalte gig-økonomien.

Det er viktig å hegne om den norske modellen.