Pinlig om norsk laks

Saken oppdateres.

En fersk Brennpunkt-dokumentar viser hvordan store mengder norsk laks skal ha blitt smuglet inn til Kina via Vietnam. Funnene bør ettergås av norske myndigheter.

Kina innførte strenge restriksjoner for import av norsk laks etter tildelingen av Nobels fredspris til den kinesiske regimekritikeren, Liu Xiaobo. Mens eksporten til Kina sank som en stein, økte den kraftig til Vietnam. Ifølge NRK var trønderske Salmar den største eksportøren. Selskapet sier de ikke kjente til ulovligheter knyttet til handel av norsk laks mellom Vietnam og Kina. Det er vanskelig å forstå hvordan selskapet kunne unngå å mistenke at laksen de plutselig solgte i store volum til Vietnam, ikke endte opp i nabolandet Kina via ulovlige kanaler.

I årene før fredsprisen til Xiaobo hadde Frøya-bedriften gradvis bygd seg opp som en stor lakseeksportør til Kina. Men den kinesiske boikotten førte til at den norske eksporten falt nærmest til bunns over natta. Det gikk ut over blant andre Salmar. Det tok likevel ikke lang tid før to norske lakseselskap fant andre eksportkanaler. Utover i 2011 ble eksporten til Vietnam mer enn sjudoblet fra et relativt beskjedent omfang, mens den falt tilsvarende til Kina.

I de knappe e-post-kommentarene fra Salmar etter avsløringene hevder selskapet at de ikke kjente til hvor laksen deres havnet til slutt. Det høres svært merkelig ut at Salmar ikke har gjort seg noen tanker om hvorfor Vietnam, som tidligere ikke ville ha særlig mye laks, plutselig ikke kunne få nok norsk fisk. Flere av de andre store lakseprodusentene i Norge avsto fra eksporten til Vietnam fordi de syntes det var etisk problematisk – eller fordi det kunne oppfattes som smugling, ifølge dokumentaren.

Tidligere NHH-professor og korrupsjonsekspert, Tina Søreide, sier i dokumentaren at «skulle det vise seg at norske selskaper har vært involvert i korrupsjon, kan de bli holdt ansvarlig i Norge». Det blir interessant å se hva slags etterspill NRKs avsløringer får.

