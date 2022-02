Pene ord ikke nok på samenes dag

Jeg er sjokkert over at timer tas fra andre barns enkeltvedtak

Saken oppdateres.

Samene feirer sin nasjonaldag 6. februar, siden det var den dagen samerepresentanter møttes i Trondheim og holdt sitt første landsmøte i 1917. Særlig de siste åra har storsamfunnet brukt dagen til å snakke om hvor stor pris Norge setter på samene som et urfolk med en egen, verdifull kultur.

Mange samer mener nok lovprisingen er pene ord uten særlig konkret innhold, for det oppstår stadig konflikter mellom samisk kultur og andre interesser. I praksis viser det seg at samene ofte må vike.

Det skjedde på Fosen, der de store vindkraftverkene på Storheia og i Roan ble bygget på tross av sterke protester fra samene. De ga i mange år klar beskjed om at naturinngrepene ville ødelegge vinterbeitet for reinen.

Høyesterett ga dem medhold og fastslo at konsesjonene var ugyldige, siden de var i strid med folkeretten. Spørsmålet nå er hva som skal skje med vindkraftverkene. Det tok ikke Høyesterett stilling til, og Olje- og energidepartementet klør seg i hodet.

Fosen Vind har foreslått utredninger som kan ta mange år. Det er vanskelig å forstå at det er nødvendig når det gjennom flere runder i rettssystemet er godt dokumentert at vinterbeitet er ødelagt. Derfor kan ikke departementet nøle i flere år før de kommer fram til ordninger som gjør at reindrifta kan fortsette. Samenes nasjonaldag bør være en fin anledning til å gi klare signaler i den retning.

Konflikten på Fosen gjør det fristende å minne om det gamle uttrykket om at det aldri er så galt at det ikke er godt for noe. Striden har ført til at sørsamene har fått større oppmerksomhet.

Det bor samer over hele landet. Selve Sápmi, Sameland, strekker seg fra Engerdal og nordover til Kolahalvøya. Søndag feirer hele dette området samefolkets dag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) feirer dagen i Tromsø. Da er det ikke nok med pene ord. Han bør gi konkret beskjed om hvordan regjeringen vil respektere samisk kultur også til hverdags.