Nav-ofre må slettes fra politiregister

Nav-skandalen, også kalt trygdeskandalen, ble rullet opp i 2019. Over 7000 Nav-klienter som hadde mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger mens de oppholdt seg i andre land i EØS-området, fikk urettmessige krav om å tilbakebetale ytelsene. Enkelte ble også straffeforfulgt og uriktig dømt for trygdesvindel.

Alle instanser, inkludert Stortinget og domstolene, misforstod EØS-reglene. De kan ha vært mistolket helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994.

Så langt har Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker gjenåpnet 64 straffesaker. Per 9. desember i 2021 var det avsagt ny, frifinnende dom i 28 av sakene.

Men en frikjennende dom betyr ikke at saken forsvinner fra politiets straffesaksregister. I Dagbladet er en av de frikjente i trygdeskandalen, Marianne Evensen, bekymret for at dette kan få konsekvenser for henne.

Det er Kripos som er ansvarlig for straffesaksregisteret. Seksjonsleder Mari Hersoug Nedberg påpeker overfor Dagbladet at det vil framgå i registeret at det er avsagt dom på frifinnelse. Og er du først frifunnet, vil heller ikke opplysninger om saken framgå i politiattester.

Sakene vil imidlertid ikke bli slettet, opplyser Nedberg, fordi politiet har «behov for oversikt over straffesakene og historikk om hva som er gjort i sakene og utfallet av disse».

I forskriften heter det at formålet med straffesaksregisteret er å bidra til politiets kriminalitetsbekjempelse og til en hensiktsmessig og effektiv behandling av straffesaker. Videre slås det fast at opplysninger skal slettes når de ikke lenger er nødvendig for formålet.

Det er vanskelig å forstå hvordan registreringen av disse sakene bidrar til kriminalitetsbekjempelse.

Har du blitt utsatt for justismord, bør du kunne forvente å bli slettet fra politiets registre.