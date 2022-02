Farlige anklager fra Boris

Mange i budrunde om oppussingsobjekt: - Her ble vi overrasket over prisnivået

Et minimum av anstendighet er neppe for mye forlangt

Saken oppdateres.

Johnson har lenge vært under hardt press etter en serie festskandaler og brudd på koronareglene. I en debatt i Underhuset i forrige uke slo han hardt tilbake mot Labour-leder Keir Starmer.

Starmer ledet tidligere den britiske påtalemyndigheten, og Johnson anklaget ham for at han ikke klarte å rettsforfølge Jimmy Savile, som var en av Storbritannias største TV-stjerner. Savile ble etter sin død i 2011 anklaget for å ha stått bak et stort antall seksuelle overgrep mot barn. Fakta viser at det ikke er noe grunnlag for Johnsons anklager mot Starmer.

Mange mener Johnsons beskyldninger bidro til at Labour-lederen mandag ble omringet av demonstranter. De anklaget ham for å være en forræder som beskyttet pedofile. Flere ropte «Jimmy Savile». Starmer måtte fraktes bort i politibil.

Det går ofte friskt for seg i det britiske Underhuset, og representantene bruker sterke ord. Johnsons anklager mot Starmer bryter likevel en grense. Uttalelsene minner om måten Donald Trump oppførte seg på da han var president i USA.

Trump snakket på en måte som stimulerte QAnon og andre som tror på konspirasjonsteorier. Teorier om pedofile makthavere står sterkt i slike miljø. Det visste selvfølgelig Johnson da han kom med beskyldningene mot Starmer.

Personer som dyrker konspirasjonsteorier, kan lett ty til vold. De så vi da folk fra QAnon og andre Trump-tilhengere stormet Kongressen i USA i januar i fjor. Trumps måte å snakke til folket på, var farlig. Nå går Boris Johnson dessverre i hans fotspor.

Johnson har tidligere snakket om at hvis du slenger en død katt på bordet i et middagsselskap, vil ikke gjestene lenger være opptatt av andre temaer. Anklagene mot Starmer må anses som en død katt for å ta oppmerksomheten bort fra Johnsons ulovlige fester.

Dette er en uakseptabel måte å lede et av verdens fremste demokratier på. Vi regner med at stadig flere briter nå ser at han oppfører seg nedrig.