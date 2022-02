Regjeringen satser på havvind med håndbrekket på

Glatte veier over hele fylket: - Bruker alle ressurser for å holde veiene åpne

Saken oppdateres.

Da statsminister Jonas Gahr Støre sammen med et kobbel av statsråder la fram planen for havvindsatsingen, ble de møtt med kritikk fra alle kanter. Både energibransjen, miljøbevegelsen og opposisjonen uttrykte skuffelse over det de mente var et puslete og nedskalert prosjekt.

Regjeringen åpner to havområder, «Utsira Nord» og «Sørlige Nordsjø II», for vindkraftutbygging. Strømmen fra disse feltene skal føres i land til Norge, og dermed ikke kobles til andre land gjennom såkalte hybridkabler.

Høyre omtalte planen som et industripolitisk mageplask. Den forrige regjeringen hadde skissert en utbygging i «Sørlige Nordsjø» som var dobbelt så stor. Høyre påpeker dessuten, med støtte fra havvindbransjen, at prosjektet hadde blitt mer lønnsomt dersom det hadde blitt koblet til utlandet. Nå vil i stedet prosjektet trolig være avhengig av statlig subsidiering dersom det skal kunne realiseres.

Det er positivt at Norge kommer i gang med havvindsatsingen. Det er på høy tid. Norge har store ambisjoner om å utvikle ny havvindindustri basert på norsk offshore-kompetanse, men står i fare for å havne i bakleksa. Flere europeiske land er foran i løypa, og med langt større prosjekter enn det regjeringen så langt har lagt på bordet.

Kritikerne har likevel rett i at satsingen burde være større og djervere. Havvindprosjektene skulle ikke bare skaffe til veie mer fornybar strøm, de skulle også bane vei for et nytt industrieventyr. Da er det uklokt å sette bremsene på fordi regjeringen av indrepolitiske årsaker motsetter seg å koble strømmen fra havvindfeltene til utlandet.

Senterpartiet sier de er opptatt av å holde de norske kraftprisene på et lavt nivå, og at dette er årsaken til at de ikke ønsker flere forbindelser til utlandet nå.

Men hvis resultatet blir at skattebetalerne må subsidiere en havvindnæring som ellers ville klart seg uten statsstøtte, kan vinninga gå opp i spinninga. Forskjellen er bare at vi betaler via en annen faktura.