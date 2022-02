Tvilsom merking av lovlig dop

Snowboard: Ingen Big Air-finale for Eilertsen – OL over for 22-åringen

De siste ukene har danske Weekendavisen og NRK avslørt at det sterke smertestillende legemiddelet og opioidet OxyContin er merket som lite avhengighetsskapende i Norge og Danmark. Medisinen har blitt det fremste symbolet på den såkalt opioid-krisen i USA, likevel ble ikke beskrivelsen stanset av Legemiddelverket. Det er nesten ikke til å tro. Særlig siden bruk og misbruk av opioid-medisin øker sterkt også i Norge.

Den amerikanske opioid-krisen hvor hele lokalsamfunn er sterkt rammet av avhengighet av reseptbelagte legemiddel og mange overdosedødsfall, er godt dokumentert og dramatisert. «UXA – Thomas Seltzers Amerika» på NRK, dokumentarserien «Crime of The Century» på HBO og den svært gode dokudramaserien «Dopesick» på Disney + gir godt innblikk i problemet. Sistnevnte har sørget for at OxyContin nå kalles «Dopesick»- medisinen også i Norge.

Inntil nylig har det vært lite offentlig debatt om den sterkt økende bruken av OxyContin i Norge, selv under fjorårets debatt om rusreform. Opioidet er i slekt med morfin og heroin og ble først brukt mot langvarige smerter hos kreftpasienter. I USA eksploderte bruken etter at produsenten ga leger personlige fordeler ved å fremme OxyContin som en folkemedisin mot smerter. Faren for avhengighet av medisinen ble underspilt i merking og markedsføring. Av drøyt 100 000 overdosedødsfall av narkotika i USA i 2020, skyldtes ca. 76 000 opioider, ifølge det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Ifølge NRKs tall fra Reseptregisteret brukte nærmere 60 000 nordmenn OxyContin i 2020, mot drøyt 6000 i 2004. Ifølge forsker Svetlana Skurtveit ved Folkehelseinstituttet dør det flere av overdoser av lovlige opioider i Norge enn av ulovlig heroin. Produsenten av OxyContin ble i USA dømt til å betale over åtte milliarder dollar i erstatning for å ha skapt en nasjonal helsekrise. Den sterke veksten i bruk i Norge gjør det desto viktigere at bivirkninger og fare for avhengighet framgår tydelig av pakningen, i Felleskatalogen og fra leger. Vi må for all del unngå amerikanske tilstander på dette feltet.