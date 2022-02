Mindre svineri i norske fjøs

– Jeg har vært borti mye rart, men dette var en ny vei for meg

Saken oppdateres.

Tirsdag vedtar et bredt flertall på Stortinget å styrke dyrevelferden i svinenæringa. Det er på høy tid, Mattilsynets tilsynskampanjer har avdekket store problemer i næringa. I tillegg framstår selve regelverket som utdatert.

Alle partiene på Stortinget, unntatt regjeringspartiene, ber regjeringen «se på insentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen», særlig med hensyn til areal, underlaget i bingen og miljøberikelse, samt å stille krav til dyrevelferd ved oppgraderinger av driftsbygninger eller nybygg.

Venstre fremmet forslagene. I tillegg til å skjerpe kravene til svinenæringa, ber flertallet regjeringen om å legge fram en helhetlig stortingsmelding om dyrevelferd allerede i løpet av våren 2023.

Regjeringens plan var å legge fram en slik stortingsmelding innen utgangen av 2024. Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemte mot forslaget om å framskynde dyrevelferdsmeldinga, og støttet heller ingen av de øvrige forslagene fra Venstre i påvente av meldinga.

MDG-topp i Trøndelag: Vil legge ned dagens svineindustri

Da saken ble diskutert i Stortinget i forrige uke, var landbruksminister Sandra Borch (Sp) særlig bekymret for konsekvensene forslagene kunne få for svineprodusentenes økonomi. Det er viktig å ta hensyn til bøndenes økonomiske vilkår. Samtidig koster det næringa dyrt dersom forbrukernes økte forventninger til etisk og bærekraftig matproduksjon ikke blir innfridd.

Norge har gode forutsetninger for å være verdensledende på god dyrehelse, dyrevelferd og matsikkerhet. Det vil være et stort konkurransefortrinn for norskprodusert mat i tiden som kommer.

Svinenæringa har selv anslått at 70 prosent av produsentene har behov for å fornye driftsapparatet sitt. Da er det viktig å få på plass nye regler raskt, slik at de unngår å investere i fjøs som ikke holder mål.

Hvis nye krav påfører produsentene store ekstra kostnader, må staten sørge for at det gjøres på en måte som ikke ødelegger bøndenes økonomi.