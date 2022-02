Kvinnene og deres barn må hentes hjem fra Syria

Her er ikke pandemien over - fjerner ingen tiltak

Saken oppdateres.

Fire terrorsiktede norske kvinner og fire barn er fortsatt internert i Syria. Tre av dem, alle under seks år, sitter ifølge NRK fengslet sammen med mødrene sine. Det er på tide at norske myndigheter lytter til de innstendige oppfordringene fra både kurdiske selvstyremyndigheter og menneskerettighetsgrupper og henter mødrene og barna deres hjem til Norge.

«Jeg er i frykt, fordi det er så mange slåsskamper. Jeg holder hendene over ørene, for å ikke høre.» Sitatet tilhører ei ti år gammel jente og stammer fra en Redd Barna-rapport som kom i fjor høst. Ifølge den døde i snitt to barn hver uke i al-Hol leiren. Også i de andre leirene er forholdene forferdelige. Stikkordene er vold, branner, forsøpling, sykdom og mangel på helsehjelp.

Kvinnene som sluttet seg til terrororganisasjonen IS, må straffeforfølges for sine handlinger. Men barna er uskyldige. De må hentes hjem, og da må mødrene bli med. Å fjerne barna fra deres ene, trygge omsorgsperson er ingen god løsning. Dessuten er det uholdbart å overlate problemet med de såkalte Syria-farerne til Syria og Irak. Allerede i 2019 oppfordret FNs høykommissær for menneskerettigheter alle land om å hente egne statsborgere ut fra leirene. I et intervju med NRK sier FNs spesialrapportør Fionnuala Ní Aoláin at Norges manglende vilje til å følge oppfordringen, fraraner Norge troverdighet til å stå opp for menneskerettigheter globalt. Hun har et poeng.

Frp mener den beste løsningen er å opprette en internasjonal domstol. Men om en slik ordning i det hele tatt er mulig, vil det uansett ta mange år før den er på plass. De som i dag er små barn, kan være voksne innen den tid. Flere rapporter har allerede advart mot at barn blir radikalisert i leirene. Det tryggeste for Norge er derfor å hente dem hjem. Ifølge PST-sjef Hans Sverre Sjøvold vil ikke kvinnene utgjøre noen sikkerhetsrisiko på kort sikt. Han sier samtidig at de kan bidra til radikalisering i framtiden. Det er avgjørende at PST følger hjemvendte IS-krigere og støttespillere tett, også etter endt soning. Andre land, som Danmark og Nederland, har allerede hentet hjem mange av sine statsborgere. Tiden er overmoden for at også Norge tar ansvar.