Arrogant og nedlatende av Statsbygg

Saken oppdateres.

Statsbygg har overtatt som byggherre for NTNUs nye campus på og rundt Gløshaugen. Samtidig har vi fått en konflikt om det nye senteret for kunst, arkitektur, musikk og design som er planlagt mellom Studentersamfundet og Hovedbygningen.

Senteret skal ligge mellom noen av de mest markante bygningene i hele Trondheim. Nybygget vil prege området så å si for all framtid og blir innfallsporten til det nye universitetsområdet.

I tillegg skal noen av landets fremste eksperter på arkitektur og andre estetiske fag jobbe der. Mange av Norges fremste eksperter på estetikk vil få sin utdannelse i det nye senteret.

Selvfølgelig må en slik bygning bli best mulig, både når det gjelder indre og ytre kvaliteter. Derfor må det gjennomføres en arkitektkonkurranse, slik at flere ideer kommer på bordet. Da kan også byens befolkning si sin mening før en avgjørelse blir tatt.

Norske arkitekters landsforbund, byarkitekten i Trondheim og NTNU-ledelsen vil ha arkitektkonkurranse. Et enstemmig formannskap i Trondheim ber Statsbygg om å vurdere det.

Svaret Statsbygg ga til Adresseavisen tirsdag, er oppsiktsvekkende. - Vi registrerer at formannskapet har synspunkt på dette, men de har ingen beslutningsmyndighet i denne saken, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

Er hun ikke klar over at de folkevalgte i formannskapet snakker på vegne av byens innbyggere? Vet hun ikke at det politiske flertallet avgjør rammene for hele campus? De er reguleringsmyndighet og må godta alle planer før store byggeprosjekt kan starte.

Statsbyggs arrogante og nedlatende uttalelser tyder på at de ikke har forstått hva som er oppgaven deres. De skal hjelpe offentligheten, det vil si Norges innbyggere, med å få bygninger som tjener fellesskapets interesser. En arkitektkonkurranse om en av de viktigste nye bygningene i Trondheim er i fellesskapets interesse.