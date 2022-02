Helikopter-skandalen er alvorlig

Saken oppdateres.

Det som ifølge daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skulle bli en «ny æra i redningstjenesten», har utviklet seg til en økonomisk, sikkerhetsmessig og helsemessig skandale.

De nye redningshelikoptrene av typen Sar Queen er betydelig kraftigere enn forgjengeren Sea King, noe som skaper store problemer ved norske sykehus. Ved St. Olavs hospital i Trondheim er innleide vektere i døgnkontinuerlig bemanning for å sikre trafikk, bygninger, ansatte og pasienter dersom redningstjenesten varsler sin ankomst.

Allerede har de 14 tonn tunge helikoptrene forårsaket skade: Rotorene har virvlet opp sand og småstein som har pulverisert vinduer på ambulansebiler, truffet vektere i ansiktet og blåst opp vinduer på pasientrom. I snitt lander ett redningshelikopter ved sykehuset annenhver dag. De innleide vekterne får 15 minutters varsel. Det sier seg selv at situasjonen er uholdbar.

Det er derfor ille å registrere at flere problemer er i vente: De 16 nye redningshelikoptrene kan per i dag bare lande på sju av 50 akuttsykehus i Norge. Flere sykehus har ennå ikke landingsplass. I Midt-Norge kan Sar Queen-maskinene bare lande ved sykehusene i Levanger, Ålesund og Trondheim. Og selv da er problemene store.

I tillegg til de sikkerhetsmessige utfordringene, koster dette penger. Å holde vektere i beredskap har en prislapp 14 millioner kroner i året. Løsningen er midlertidig. Men den permanente løsningen som skisseres, virker ikke optimal når målet er å redde liv: En ny helikopterlandingsplass på Forsyningssenteret vil i dag innebære at pasienter må transporteres i flere minutter før de får hjelp. Det kan få helsemessige konsekvenser.

Den nye æraen i redningstjenesten er derfor langt unna, selv om helikoptrene etter planen skal være i drift over hele landet allerede til neste år. Den forrige regjeringen gjorde et slett arbeid da innfasing av de nye helikoptrene ble planlagt. Prisen betaler vi nå. Vi kan bare krysse fingrene for at flere ikke blir skadet.