Politiet har et narkotikaproblem

Riksadvokatens rapport om politiets og påtalemyndighetens bruk av virkemidler i mindre alvorlige narkotikasaker viser at det er en slags rusreform på gang i Norge, selv om Stortinget ikke fikk vedtatt regjeringens forslag til en i fjor. Det er likevel for store variasjoner og for mange eksempler på at politiets maktbruk ikke er i samsvar med lov og instruks. Derfor er det bra at Riksadvokaten varsler oppfølging og kritisk blikk på politiets makt- og ressursbruk i mindre alvorlige narkosaker.

Adresseavisen var positiv til regjeringen Solbergs forslag til rusreform som i fjor ble nedstemt av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. I debattens hete argumenterte flere politifolk med at den skisserte reformen ville frata dem viktige verktøy i kampen mot narkotikaforbrytelser. I et brev 9. april i fjor tydeliggjorde Riksadvokaten at noen av disse verktøyene som ble nevnt i debatten, i praksis ikke var i samsvar med eksisterende lov og instruks. Han varslet også en undersøkelse av dagens praksis. Det er den som foreligger nå.

De har undersøkt bruken av tvangsmidler som ransakelse, kroppslig undersøkelse og tvungen rustest over hele landet. Riksadvokaten presiserte i fjor at politiet ikke har anledning til for eksempel å gjennomføre tvungen rustest utelukkende for å avdekke bruk av narkotika. Politiets innsats mot narkotikakriminalitet skal altså rette seg mindre mot bruk i seg selv, men mer mot salg og forhold med lengre strafferamme enn kjøp og bruk. Undersøkelsen tyder på at dette bare delvis følges opp.

Rapporten viser store variasjoner mellom politidistriktene, med Trøndelag i øvre sjikt, bare slått av Øst, Oslo og Sør-Øst i antall saker. Det avdekkes flere avvik mellom politiets praksis og direktivene som Riksadvokaten ga i fjor. Det er også uholdbart at samme type forhold behandles svært ulikt. Det er positivt at rapporten viser klar nedgang i antall saker i kategorien «små narkotikasaker» – også i Trøndelag. Samtidig er det sannsynligvis mørketall i form av uregistrerte saker. Derfor er det bra at Riksadvokaten varsler en oppfølgende undersøkelse alt i år.