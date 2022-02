Uholdbare forhold i Kongens gate

Uvant situasjon for sjefen: – Overraskende mye støy

Saken oppdateres.

Kongens gate er en hovedåre for trafikken i storbyen Trondheim. Men vedvarende dårlig veistandard har gjort gata til en politisk og økonomisk verkebyll. Store hull ved trikkeskinnene gjør at bilister får dekk og felger ødelagt. Både elendig vedlikehold og manglende erstatning til bilister, er uholdbart.

Sjåfører som har søkt om å få dekket reparasjonskostnader, forteller at det er vanskelig å forstå hvem som har ansvar for veien. Søknader om erstatning er blitt skyflet mellom kommunen og fylkeskommunen. Fra 2018 til 2021 har samtlige søknader blitt avslått.

Slik bør det ikke være. Heldigvis har politikerne begynt å ta tak. Det er «urimelig» at det ikke er blitt gitt erstatning, mener formannskapet i kommunen. Kommunen driftet veien fram til høsten 2020, men det er fylkeskommunen som eier den. Nå skal fylkesdirektøren avklare hvem som egentlig har ansvaret. Det bør gå fort.

De store problemene i Kongens gate har vært kjent i flere år. Men fortsatt møtes fotgjengere, syklister og bilister med hull og store sprekker i asfalten. Dagens situasjon vil antakelig forverre seg i overgangen mellom vinter og vår. Veien trenger utbedringer som kan sikre trygg ferdsel.

Vi forstår at problemene i Kongens gate bokstavelig talt stikker dypere. Området er preget av dårlige grunnforhold. Veinettet er vedtatt oppgradert gjennom gateprosjektet i Miljøpakken. Men «optimistisk budsjettering» gjør at nødvendige tiltak i Kongens gate ikke er blitt prioritert, ifølge vegdirektøren i fylkeskommunen.

En permanent løsning er på høy tid. Mens vi venter, må det iverksettes avbøtende tiltak. Dagens situasjon er også ressurskrevende, for eksempel når politiet må rykke ut for å dirigere trafikken etter mange punkteringer på rad. For ikke å snakke om de store kostnadene som inntil nå er blitt tatt av bilistene selv.

Det må det bli en slutt på.