Uredelig, ikke uryddig av Tajik

Saken oppdateres.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) medgir at en leiekontrakt hun leverte til Stortinget for 15 år siden, «ser uryddig ut». Men mest av alt fremstår den uredelig.

Tajik søkte om pendlerbolig da hun begynte som politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i desember 2006. Søknaden ble innvilget. Hun krysset først av boksen om at hun ikke hadde boligutgifter i hjemfylket. Dermed fikk hun beskjed om at pendlerboligen ville utløse fordelsbeskatning. Da leverte hun en leiekontrakt som viste at hun likevel hadde boligutgifter. Slik unngikk hun skatt.

Men Tajik flyttet aldri inn i den aktuelle leiligheten i Rogaland. Hun betalte heller ikke leie. Det avslørte VG søndag kveld. Avsløringen druknet nesten i støyen fra konflikten mellom Tajik og Aftenposten. Mandag problematiserte avisa et annet forhold: Ap-nestlederens grunner for søke om en pendlerleilighet til seg selv og kjærestens familie i nær tre måneder i 2019.

Fredag kveld gikk Tajik i rette med Aftenposten på sin egen Facebook-side. På dette tidspunktet var verken Aftenpostens eller VGs artikler om statsrådens tidligere pendlerboliger publisert.

Det er vel og bra at arbeidsministeren vedkjenner uryddigheten i det hun foretok seg som 23 år gammel politisk rådgiver. Hun hevder å ha hatt reelle boligutgifter ved å betale for seg hos foreldrene, men uten at dette er dokumentert. Statsråden virker å underspille alvorligheten: Leiekontrakten for en leilighet som verken ble betalt for eller benyttet, gjorde at hun slapp unna en betydelig skatteregning, ifølge VG.

Forholdet er antakelig foreldet. Men det er nedstemmende at det stadig kommer nye avsløringer, som viser svakheter ved både regelverket og politikernes forhold til egne særordninger. Det bidrar dessverre til å svekke velgernes tillit til politikerne ytterligere.