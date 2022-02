Putins sanne og brutale ansikt

Min syv år gammel datter har hatt en trygg oppvekst. Nå må vi forklare henne at landet er i krig

Russlands invasjon av nabolandet Ukraina natt til torsdag bekrefter de bangeste anelsene om president Vladimir Putins hånd på rattet i Russland. Det er hans ansvar at Europa nå står i en av de mørkeste og farligste situasjonene i nyere historie. Det er bra at Norge på det sterkeste fordømmer Russlands angrep. Invasjonen må få betydelige konsekvenser for behandlingen av Russland i verdenssamfunnet framover, slik EU og Nato varslet i går.

De varslede strenge økonomiske sanksjonene alt før Russland gikk til angrep, må få følge av tiltak på mange områder. Russlands krigføring mot en lovlig valgt regjering i et fritt, selvstendig land, er en despotisk og totalt uakseptabel måte å fremme egne interesser og nasjonalt selvbilde på.

Etter flere uker med propagandakrig, hvor president Putin, hans stab og støttespillere rundt om i verden har latterliggjort advarslene mot krig og invasjon, er det opprørende å se den russiske statslederen vise sitt brutale, sanne ansikt. Talen han holdt torsdag om «en spesiell militær operasjon» med trussel om konsekvenser man «aldri før har sett», gir grunn til sterk uro for hva Russland kan finne på framover.

Putins stempling av ukrainske myndigheter som nynazister og en junta, virker mildt sagt spesielt i et land hvor president Volodymyr Zelenskyj har jødisk bakgrunn og i 2019 vant den største valgseieren siden landet ble uavhengig i 1991. Utviklingen sørøst i landet har vært bekymringsverdig siden opprør og krig i 2014 og Russlands annektering av Krim. Det kan likevel på ingen som helst måte unnskylde angrepskrigen vi nå ser.

Russlands anerkjennelse av utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk tidligere i uka, markerte et slags forspill i det som nå framstår som Putins forsøk på ta tilbake områder som ble en del av selvstendige land ved Sovjetunionens oppløsning. Gjennom å angripe Ukraina, viser Putin og Russland en aggressiv stormaktsgalskap som gjør verden og Europa farligere enn på lenge. Ukraina fortjener vår solidaritet, Russland vår avsky og fordømmelse.