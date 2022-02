Sanksjonene må trappes kraftig opp

Jeg vil gjerne vite at jeg våkner i et fritt land hver morgen

Saken oppdateres.

Mandag anerkjente Russlands president Vladimir Putins de ukrainske utbryterregionene Luhansk og Donetsk som uavhengige republikker. Kort tid etter beordret Putin russiske styrker inn i de to republikkene.

EU, USA og Norge andre vestlige land fordømte de klare bruddene på folkeretten, og varslet strenge, økonomiske reaksjoner.

Målet var å ramme russisk økonomi, men internasjonale analytikere mente sanksjonene som lå på trappene onsdag, ikke vil gjøre særlig inntrykk. Effekten på russisk økonomi blir begrenset, blant annet fordi russiske banker allerede har flyttet store mengder kapital hjem til Russland.

Nå er det ingen tvil om at analytikerne fikk rett. Natt til torsdag kunngjorde Putin at han har igangsatt en militær operasjon i Øst-Ukraina. Det er hørt eksplosjoner i Kyiv. Flere andre byer er angrepet.

Det er derfor bra at USAs president torsdag morgen varsler at sanksjonene skal trappes ytterligere opp. Fra før av hadde USA kommet med sanksjoner mot russiske banker og statsgjeld.

Ifølge nyhetsbyrået AP News vurderer USA og europeiske stater nå å stenge Russland ute fra Swift, det finansielle betalingssystemet som sørger for at penger kan flyttes fra banker til banker verden over. Om Russland ekskluderes, utestenges de fra fleste finansielle transaksjoner.

Samtidig må verdenssamfunnet ta høyde for at Russlands angrep trolig er planlagt i lang tid, og at Putin også har tatt risikoen for strengere sanksjoner med i beregningen.

Ifølge flere eksperter er Putins mål en regimeendring i Ukraina, der dagens vestlig orienterte, demokratisk valgte ledelse skal byttes ut med et russlandvennlig regime. Russland sender også en tydelig beskjed til alle andre østeuropeiske land som ønsker Nato-medlemskap og tettere bånd til EU.

Putins aggressive nasjonalisme gjør Europa mer utrygt enn på lenge.