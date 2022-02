Norge må hjelpe ukrainske flyktninger

Saken oppdateres.

Mange tusen ukrainere strømmer nå mot grensen til Polen og til nabolandene i vest. Landet har allerede åpnet ni mottak for å ta imot flyktningstrømmen, og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) forbereder seg på opptil fire millioner ukrainske flyktning. Norge har kraftig fordømt den russiske invasjonen og vi følger EUs straffetiltak mot Russland. Men Norge bør også ta sin del av ansvaret for å hjelpe ukrainere på flukt fra krigen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var tidlig ute og sa at Oslo raskt vil være klar til å ta imot det antallet flyktninger som byen får forespørsel om, ifølge Aftenposten. Det er et prisverdig initiativ. Det er også et klart signal til norske myndigheter om å vise raushet i en svært vanskelig situasjon for Ukraina og landets rundt 45 millioner innbyggere. Flere andre norske byer har også gitt beskjed om at de vil ta imot flyktninger fra Ukraina.

I et felles innlegg i Midtnorsk debatt oppfordrer de to ungdomspartiene, AUF og Unge Høyre, regjeringen om å vise solidaritet med Ukraina, og at vi må åpne grensen for flere flyktninger. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til Aftenposten at de følger situasjonen, men at de foreløpig ikke ser noen økning i migrasjonen.

Det er likevel grunn til å frykte at krigen i Ukraina om ikke lenge vil føre til at Norge raskt må ta stilling til om vi skal ta imot et betydelig antall flyktninger. Det er betryggende at Utlendingsdirektoratet, ifølge NRK, sier at de står klare med en plan dersom det kommer en strøm av flyktninger til Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter også at Norge skal ta sin andel av flyktningene, og at vi skal samarbeide med de nordiske landene om en fordeling over tid. Det er et godt utgangspunkt.

Det pågår nå kraftig bombing i flere ukrainske byer, der også flere boligblokker er truffet. Det er ikke til å unngå at også mange sivile liv vil gå tapt i en så omfattende invasjon. Myndighetene har nå forbudt menn mellom 18–60 år mot å forlate landet. Det betyr at den første flyktningbølgen hovedsakelig vil bestå av kvinner, barn og eldre mennesker med ekstra behov for helse og omsorg.

