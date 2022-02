Ukraina trenger våpen

Saken oppdateres.

En hel verden fordømmer Russlands angrepskrig på nabolandet Ukraina. Mens mange kvinner og barn flykter, forbys menn mellom 18 og 60 år å forlate landet. De trengs i forsvarskrigen.

Søndag kveld varslet regjeringen at Norge fryser Oljefondets investeringer i Russland. Der er riktig og viktig. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa også at Norge gir militært utstyr til Ukraina, men de trenger mer enn hjelmer og vester for å forsvare landet mot den russiske overmakten. Regjeringen bør derfor lytte når Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsjuk ber Norge om å endre loven og eksportere våpen.

Han sikter til et stortingsvedtak fra 1959 som legger føringer for norsk våpeneksport. Der heter det blant annet at «hovedsynspunktet bør være at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer eller til land hvor det er borgerkrig». Under pressekonferansen søndag sa Støre at Norge må se på helheten og gjøre nøye vurderinger før de beslutter å sende våpen, ikke bare militært utstyr.

Tidligere i helga ble det klart at Norge nå tillater at land som har kjøpt ammunisjon produsert i Norge, kan videreeksportere dette til Ukraina. «Da syntes jeg det er rart at de ikke tenker tanken fullt ut og foreslår norske våpenleveranser til Ukraina», skrev Venstre-leder Guri Melby i en pressemelding. Vi forstår Venstre-lederens undring.

I krig kan våpen lett havne på feil hender og brukes mot sivile. Men det gjelder alle våpen, også våpen som selges til land i fredstid og som senere brukes i krigstid. Ukraina er i krig fordi de er blitt invadert i strid med folkeretten. Siden de ikke er Nato-medlem, får de ikke militær hjelp og må klare seg alene.

Allerede lørdag ble det klart at Tyskland bryter med egen praksis og sender våpen til Ukraina. Mye taler for at også Norge bør gjøre det samme.