Feigt og ryggesløst av Fifa

Saken oppdateres.





Sanksjonene mot Russlands invasjon av Ukraina rulles ut på mange områder. Derfor er det pinlig og skuffende, men ikke veldig overraskende, at det internasjonale fotballforbundet, Fifa, nok en gang bidrar til å stille ledelsen av internasjonal fotball i et skammelig og dårlig lys. Beslutningen om å ikke utestenge Russland fra den pågående VM-kvalifiseringen er feil og feig.

Reaksjonene fra Russland på at det europeiske fotballforbundet, Uefa, før helga fornuftig nok vedtok å flytte finalen i Champions League fra Gazprom Arena i St. Petersburg til Paris i mai, tyder på at internasjonal idrettsboikott er et kraftfullt virkemiddel.

Det polske fotballforbundet har sagt at de ikke vil spille kvalifiseringskamp mot Russland 25. mars. Landene som kan møte vinneren der, Sverige og Tsjekkia, har også sagt at de ikke vil spille mot Russland. Fifas vedtak om at Russland ikke utestenges, men skal spille på nøytral bane, er et feigt forsøk på kompromiss.

Mens andre idrettsforbund og utøvere i økende grad har markert avstand fra Russland, har Fifa-president Gianni Infantino vært forsiktig i sine uttalelser om krigen og sportslige konsekvenser for Russland. Bilder av ham og Putin under fotball-VM i Russland i 2018 står i stil med at han ble tildelt den russiske utmerkelsen «Order of Friendship» av Putin. Sportsvaskingen av Russland som Fifa nå legger opp til, bør få motstand. Heldigvis tar stadig flere fotballnasjoner til orde for at Russland og russiske lag bør kastes ut av internasjonal fotball.

Det er absurd at Fifa ser for seg Russland spille fotball mot Polen, samtidig som flyktninger samler seg i byen Lviv vest i Ukraina. Byen, på grensa mot Polen, har både vært polsk og sovjetisk. I boka «Tilbake til Lemberg» (2018) skriver menneskerettsjurist Philippe Sands om hvordan begrepet «forbrytelser mot menneskeheten» og det folkerettslige grunnlaget for Nürnberg-prosessen har røtter i nettopp Lviv. Internasjonal fotball har vært brukt som et utstillingsvindu for Putin og hans støttespillere. Hvis ikke Fifa ser at dette vinduet snarest må lukkes, bør fans, spillere og fotballnasjoner sørge for å gjøre det.