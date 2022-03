Et Europa i krise trenger et sterkt EU

Nykommer inn på kjøpesenteret: - Vi er så like at det er fælt

- I Norge vet vi at Nato kommer om noe skjer. Her er det vi som er Nato

Både før og etter Russlands brutale og ulovlige invasjon av Ukraina, har Norge sluttet seg til EUs sanksjoner mot Vladimir Putins regime. Det er bra. Men det er uheldig at vi ikke er i rommet når avgjørelsene tas. EUs rolle er viktigere enn på lenge, og argumentene for norsk medlemskap har sjelden vært sterkere.

Tirsdag var en historisk dag i EU-parlamentet. Utenfor sto demonstranter med ukrainske flagg og protesterte mot Russlands krigføring. Også inne i salen bar parlamentslederne gule og blå plakater med påskriften «We stand with Ukraine». Med på videolink var Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Simultanoversetteren måtte kjempe mot tårene da hun gjentok budskapet fra Ukraina. - Vi har bevist vår styrke, sa Zelenskyj. - Vis at dere ikke vil svikte oss. Vis av all kraft at dere er europeere.

Mens landet er under angrep, har Ukraina søkt om EU-medlemskap. Veien dit er trolig lang, men EUs toppledelse og flere land har allerede ønsket Ukraina velkommen. Her hjemme har EU-debatten ligget brakk i mange år. De siste dagers hendelser bør vekke den til live igjen.

EU har fått berettiget kritikk for sin nølende holdning til en stadig mer aggressiv Vladimir Putin. Statenes egeninteresser sto lenge i veien for kraftfulle sanksjoner. Men da invasjonen var et faktum, reagerte EU resolutt og samlet. De har blant annet stengt luftrommet, innført omfattende økonomiske sanksjoner, og for første gang i unionens historie har EU kjøpt og sendt våpen til et annet land. De varsler også en forent innsats for å kvitte seg med avhengigheten av russisk gass, og debatten om et sterkere forsvarssamarbeid i EU er igjen høyaktuell. Et samlet EU lover å ta imot ukrainske flyktninger.

På rekordtid fattes avgjørelser som kan endre europeisk energipolitikk, sikkerhetspolitikk, miljøpolitikk og flyktningpolitikk i lang tid fremover. Alt dette påvirker Norge. Men vi står på gangen når EU skal finne sin nye rolle i et endret Europa. EU er ikke perfekt. Men tiden for å stå på utsiden og kritisere, er forbi. Norge bør bli medlem av EU.