Bildet som viser Putins forbrytelser

Et Europa i krise trenger et sterkt EU

Enhver krig fører til at uskyldige mennesker blir påført store lidelser. Mange blir drept. Enda flere blir tvunget på flukt. Selv om vi vet det, gjør lidelsene enda sterkere inntrykk når vi ser bilder av dem.

Et av bildene som gjorde inntrykk på verden sist helg, ble tatt i byen Irpin like nordvest for Kyiv. Det viser døde mennesker som ligger tildekket. Skoene stikker fram fra teppene. Ved siden av står en trillekoffert.

Ifølge The New York Times døde en mor, hennes tenåringssønn og en datter som så ut til å være rundt åtte år gammel. De befant seg i en by som ligger i veien for russiske tropper som prøver å rykke fram mot Kyiv.

I en krig kommer nyhetene tett, og mye er vanskelig å verifisere. Alt tyder likevel på at Russland gjør seg skyldig i krigsforbrytelser. For det første var invasjonen et klart brudd på folkeretten. Dessuten sier pålitelige kilder som FNs høykommissær for menneskerettigheter at flere hundre sivile er drept under invasjonen. Det betyr at Russland bryter internasjonale lover om krigføring. Genèvekonvensjonene sier klart og tydelig at sivile ikke er lovlige mål.

Putins soldater har i tillegg brutt avtalene om våpenhvile som skulle beskytte flyktninger. Og Russlands tilbud om «humanitære korridorer» for å evakuere ukrainere er svært problematisk, siden de bare vil la de sivile dra til Hviterussland og Russland.

Stemningen mellom partene var svært spent da Russland og Ukraina møttes til nye samtaler mandag ettermiddag. Ukrainerne hadde nettopp beskyldt Russland for å skyte på innkvarteringshus og fredelige sivile under evakuering.

Verdenssamfunnet har tatt sterkt avstand fra invasjonen. Bilder som viser krigsforbrytelser, fører til at presset på Vladimir Putin øker enda mer.