Norge må ruste opp Forsvaret

Et Europa i krise trenger et sterkt EU

Saken oppdateres.

Norge bruker cirka 70 milliarder kroner på Forsvaret i år. Det høres mye ut, men relativt sett har vi i flere tiår brukt mindre og mindre penger på militær beredskap. Mens de offentlige utgiftene har økt kraftig på andre områder, har forsvarsbudsjettene stort sett ligget på samme nivå siden 1990.

Det er ikke unaturlig, siden den kalde krigen tok slutt på den tida. Trusselbildet ble et helt annet da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Vi fikk et ganske annet Europa enn på 80-tallet.

Russlands invasjon i Ukraina har ført til at situasjonen plutselig er annerledes. Russlands president, Vladimir Putin, opptrer aggressivt og nøler ikke med å bryte folkeretten. Noen mener han ikke bare forsøker å legge Ukraina under Russland, men at han vil gjenreise Sovjetunionen. Derfor har vi også i Norge fått en ny debatt om sikkerhetspolitikk. Mange tidligere Nato-motstandere er blitt mer Nato-vennlige.

Uansett hva som er Putins planer og hva som skjer videre, bør Norge styrke sin militære beredskap. Det er bra at regjeringen allerede har opprettet en beredskapskommisjon og en forsvarskommisjon. De bør heller ikke nøle med å undersøke hvordan de kan øke bevilgningene til Forsvaret. - Vi må nok bruke mer penger på forsvar enn vi hadde planlagt, sa Høyre-leder Erna Solberg til NTB denne uka. Norges offisers- og spesialistforbund mener Forsvaret har en kronisk mangel på våpen og ammunisjon.

Endringen i trusselbildet har pågått en stund. Erna Solbergs regjering la høsten 2020 fram en langtidsplan for forsvarssektoren der det heter at «misforståelser og svakt beslutningsgrunnlag kan øke risikoen for konflikt. Vår forståelse av begreper som fred, krise og krig er i endring.» Myndighetene har altså vært forberedt på at den fredelige perioden vi har vært gjennom, kunne ta slutt.

Vi vil ikke bidra til å øke folks bekymring, men når det er krig i Europa, trenger Norge skjerpet militær beredskap.