Pandemien tar fortsatt mange liv

Saken oppdateres.

For to år siden i dag fastslo Verdens helseorganisasjon (WHO) at koronautbruddet var en pandemi. Siden den gang har mer enn seks millioner mennesker mistet livet. Her i Norge har vi heldigvis situasjonen under kontroll, med lave dødstall og ingen restriksjoner. Men i mange fattige land, særlig i Asia, øker både antall smittede og antall døde. Pandemien er ikke over, og rike land må bidra mer til å styrke testkapasiteten og ikke minst øke vaksinasjonstempoet i fattige land.

- Viruset fortsetter å utvikle seg, og vi møter fortsatt store hindringer i distribusjonen av vaksiner, tester og behandling overalt der dette trengs, sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus da han møtte pressen tidligere denne uka. Ifølge han er det et alvorlig feilsteg å tro at pandemien er bak oss. Generaldirektøren er særlig bekymret over at mange land har trappet kraftig ned på testregimet. Når færre tester seg, blir det vanskeligere for WHO å ha kontroll på hvor viruset er, hvordan det sprer seg og hvordan det utvikler seg. Epidemiologer forventer nye varianter og peker på at mange dyr er smittet, noe som igjen kan påvirke viruset og få konsekvenser også for oss mennesker.

Men et enda større problem enn mangelfull testing, er mangel på vaksiner. Mens et stort flertall av nordmenn er dobbel- eller trippelvaksinerte, er situasjonen en helt annen i lavinntektsland. Som FNs generalsekretær António Guterres nylig påpekte, venter tre milliarder mennesker fortsatt på første dose, selv om vaksineprodusentene lager 1,5 milliarder doser i måneden.

Guterres advarer mot å legge opp til en to-trinns strategi, der rike, vestlige land lykkes med å bekjempe pandemien, mens fattige land fortsatt sliter med høye smittetall i en uvaksinert befolkning. I februar ba flere afrikanske ledere om hjelp fra EU til å få frigitt patenter. De vil produsere vaksinen selv for å få fart på vaksineringen. Det er en skam at dette kravet ikke er innfridd for lenge siden. Den skjeve fordelingen av vaksiner i verden vil stå igjen som en skamplett på både rike lands og legemiddelindustriens samvittighet.