Norske oljeinntekter forplikter

Saken oppdateres.

Putin-regimets angrepskrig i Ukraina har allerede fått store konsekvenser. Over to millioner mennesker er drevet på flukt. Mange sivile er drept. Samtidig viser nye beregninger at Norge ligger an til langt høyere inntekter fra eksport av olje og gass enn forventet. Det er et paradoks. Vi gjør klokt i å ta en grundig diskusjon om hvordan disse pengene skal brukes. Et viktig element i denne debatten bør være hvordan vi kan styrke våre bidrag til Ukraina.

De siste dagene har flere tatt til orde for at en del av inntektene må avsettes til umiddelbart hjelpearbeid og langsiktig gjenoppbygging av landet. Enkelte mener at den norske stat fremstår som en «krigsprofitør», et svært negativt ladet begrep. Vi mener det er en urimelig beskrivelse. De økte inntektene er en utilsiktet konsekvens av krigens herjinger, ikke et resultat norsk opportunisme. Samtidig er det ingen tvil om at ekstrainntekten også styrker argumentet for at Norge bør bidra enda mer enn vi allerede gjør til Ukraina, både nå og under gjenoppbyggingen av landet.

Norske forbrukere blir rammet av skyhøye priser på både strøm, drivstoff og matvarer – noe som også tilskrives krigen. Debatten vil nødvendigvis også handle om avgiftslettelser og subsidiering. Når strømprisene overstiger ti kroner per kilowattime og drivstoffprisen ligger nær 30 kroner per liter, skaper dette store utfordringer for mange. En uvanlig sterk prisvekst for matvarer kommer i tillegg.

Andre har tatt til orde for at de økte olje- og gassinntektene bør kanaliseres inn i det grønne skiftet, slik at både Europa og Norge blir mindre avhengig av fossile energikilder i framtida. Det finnes gode argumenter også for dette. Men pengebruken bør være ansvarlig. Dersom Norge nå skal fravike handlingsregelen, krever det nøye vurderinger.

Det er likevel tydelig at vi står i en moralsk knipe: Norge tjener enorme summer som konsekvens av Putins ulovlige krig. Det ukrainske folk trenger vår hjelp. Argumentene for å bryte handlingsregelen, har kanskje aldri vært mer tungtveiende enn nå.