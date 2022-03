God løsning at Jens fortsetter i Nato

Saken oppdateres.

Medlemslandene har lenge uttrykt bekymring for at det planlagte lederskiftet i Nato kunne bidra til uro og svekke organisasjonens stabilitet hvis det skjedde samtidig med krigen i Ukraina. Torsdag ble det kjent at generalsekretær Jens Stoltenberg likevel ikke blir ny sentralbanksjef, men fortsetter i Nato. Det var det eneste riktige.

Stoltenberg har bidratt med trygghet og tydelighet i sine åtte år som Natos generalsekretær, i en tid fylt av sikkerhetspolitiske utfordringer. Ikke minst da Donald Trump som USAs president laget rabalder ved å true med å forlate militæralliansen. Han kalte den utdatert. I tillegg har Stoltenberg måttet forholde seg til at Tyrkias president Recep Erdoğan er blitt en stadig mer autoritær statsleder som ikke alltid har spilt etter reglene.

Det ville vært stor fare for at en utskifting av ledelsen hadde påvirket Natos viktige arbeid i negativ retning. Vi kan heller ikke se at det fantes andre naturlige kandidater til generalsekretær-jobben for øyeblikket.

Flere navn er blitt nevnt, og det er tydelig at medlemslandene har sett etter en kvinne denne gang. Blir en kvinne generalsekretær ved neste korsvei, er det i så fall for første gang i historien. Slik blir det nå i Norges Bank, der Ida Wolden Bache blir sentralbanksjef, etter at hun har fungert i stillingen siden Øystein Olsen gikk av i vinter.

Bache var en svært sterk søker da regjeringen skulle finne Olsens etterfølger. Stoltenberg ble valgt foran henne, noe vi mente var problematisk. Ikke på grunn av Stoltenbergs kvalifikasjoner, men på grunn av hans politiske fortid og bindinger til ledelsen i Arbeiderpartiet.

Etter Nato-møtet i Brussel torsdag, har både Nato og Norges Bank fått gode ledere. At Stoltenberg fortsetter i Brussel, er det eneste riktige i den prekære sikkerhetssituasjonen i Europa og verden. I tillegg har vi fått en norsk sentralbanksjef som vil takle jobben godt.