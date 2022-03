Hvorfor ikke, Rosenborg?

RBK-børsen: Scoret to, men var ikke best på børsen

Hvorfor skal Rosenborgs herrelag fusjoneres med Rosenborg kvinner? Vi er fristet til å sitere RBK-styreleder Ivar Koteng fra i fjor: «Hvorfor ikke?» Store sponsorer er interessert i begge lagene. Publikum identifiserer seg med Rosenborg, uavhengig av spillernes kjønn. Internasjonalt er fotball spilt av kvinner i sterk vekst, både i popularitet og pengeinntekter.

Årsmøtet i klubben skal ikke fatte sin beslutning før i slutten av april, men debatten er i gang. Noen mener det er problematisk at konsernsjef i Sparebank1 SMN, Jan-Frode Janson, har forsøkt å øve press på medlemsdemokratiet i klubben. Janson sier at bankens sponsoravtale verdt millioner kan bli revurdert dersom årsmøtet ikke vedtar fusjon. Men krangelen om hvor mye en hovedsponsor bør blande seg i klubbens indre anliggender, kan ikke få overskygge sakens viktigste spørsmål: Bør lagene slås sammen?

Svaret er ja. I februar 2020 vedtok årsmøtet at Rosenborg skal satse på kvinnefotball. Vedtaket var historisk, men la oss være ærlige: På overtid. Satsingen skjedde i samarbeid med Trondheims-Ørn, som tok RBKs navn og farger, men fortsatte som selvstendig juridisk og økonomisk enhet.

Allerede i fjor signaliserte styret at en fusjon var nært forestående. Ivar Koteng medgir at informasjonen til medlemmene kunne ha vært bedre. Men hvilke gode argumenter mot fusjon finnes? At styret i andre klubber som Lillestrøm vil fortsette med uavhengige herre- og kvinnelag, kan ikke være en rettesnor for Rosenborg. Vi er bedre enn dem.

På onsdag spiller Ingrid Syrstad Engen for Barcelona mot Real Madrid på Camp Nou. Det er El Clásico og andre kvartfinale i Champions league. Arenaen er utsolgt: 85 000 publikummere forbereder seg på en fotballfest av dimensjoner.

Det er ingen grunn til å begrense fotballen her hjemme. Årsmøtet i Rosenborg bør derfor vedta en fusjon. Dette er ikke bare verdimessig riktig, men antakelig også det beste valget økonomisk.