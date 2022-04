Derfor vil vi fortsette med dette

Ja, det vil merkes om campus blir et First price-prosjekt

Ukas nyhet fra Bergens Tidende om at avisa ikke lenger vil publisere en lederartikkel fast i papiravisa hver dag, har skapt debatt både på Vestlandet og i Medie-Norge. Avisa argumenterer for at det ikke lenger er papiravisa, men nyhetsbildet som skal styre denne formen for meningsjournalistikk i regionavisa i Bergen. Vi har ingen planer om å følge bergenserne i dette heller. Vi mener tvert imot at den daglige lederartikkelen er en institusjon som lever like godt i en digital tid som tidligere i vår 255 år lange historie.

Lesere av vår gode kollega i vest vil de siste dagene ha registrert at avisa på ingen måte har sluttet med lederartikler, og bra er det. Vi mener likevel den daglige lederartikkelen er en institusjon som det er verdt å bevare og forsvare. Ikke mest av historiske årsaker, men fordi lederen lever godt, skaper debatt og skiller seg fra det andre meningsstoffet i avisa.

Mens kommentarartikler gir uttrykk for kommentatorens mening, representerer lederartikkelen avisas holdning og sånn sett en større tyngde. Som landsdelens største mediehus, prøver vi gjennom våre ledere å løfte lokale, regionale, nasjonale og internasjonale spørsmål sett fra Trondheim og Midt-Norge. Det skjer i et medielandskap hvor vi mener dette perspektivet trengs mer enn noen gang.

Standpunktene Adresseavisen tar på lederplass er selvfølgelig åpne for debatt. Etter etableringen av Midtnorsk debatt, er de daglige lederne noe av det som diskuteres mest der. Enten det handler om campus på NTNU, kollektivtrafikk i landsdelen eller gjennomslaget til trønderske stortingspolitikere, mener vi daglige ledere har en funksjon. Ikke bare for å vise ståsted, men også for å skape diskusjon.

I alle våre år med daglige lederartikler har vi nok tatt feil eller fremmet meninger som ikke har tålt tidas tann. Det er noe av risikoen ved å være meningsbærende. Alternativet, å være mer meningsløs, er både dårligere og kjedeligere, også for leserne vil vi tro. Poenget med våre ledere er ikke å fortelle hva andre bør mene, men hva denne avisa mener om mer eller mindre viktige spørsmål i tida. Det skal vi altså fortsette med.