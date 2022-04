Ikke tid til klimaskam

Saken oppdateres.

FNs generalsekretær António Guterres kaller den nye rapporten fra FNs klimapanel et «skammens dokument» og beskriver hvordan bedrifter og regjeringers tomme løfter kan føre til en ulevelig verden. Han har rett i at for lite er gjort. Men verden har ikke tid til å skjemmes. Vi må handle nå.

Det gjelder også her hjemme. I oktober i fjor gikk klimaminister Espen Barth Eide (Ap) høyt på banen og varslet at ikke bare skulle Ap/Sp-regjeringen kutte utslippene mer enn Solberg-regjeringen, velgerne skulle også merke det allerede samme høst. Siden den gang har vi i stedet vært vitne til to regjeringspartier som ikke er enige med seg selv om viktige tema som elektrifisering av sokkelen og havvindsatsingen. Til og med hvorvidt Norge skal holde kuttmålene som er satt, har vært oppe til diskusjon.

Vi er glade for at Barth Eide nå er tydelig på at klimamålene ligger fast. Det skulle bare mangle. Det er også bra at klimaministeren avviser at Norge skal belage seg på kvotekjøp. Selvsagt skal også vi kutte der vi kan. Til NTB sier Barth Eide at det er et selvstendig poeng at Norge skal konkurrere med land som Tyskland og Sverige om å finne de beste løsningene for klimaet. Det er riktig innstilling. Slik kan vi også sørge for at det grønne skiftet gir nye arbeidsplasser og ny verdiskaping.

FN-rapporten som kom mandag, slår fast at global bruk av fossil energi må kuttes drastisk innen 2050 dersom oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader. Mens kullforbruket må reduseres med 95 prosent, må bruk av olje og gass reduseres med henholdsvis 60 og 45 prosent. Som Miljødirektoratet påpeker, forutsetter dette at en del av CO₂-utslippene blir fanget opp og lagret. Her kan Norge ta ledertrøya i å utvikle ny teknologi og industri.

I sin tredje delrapport viser FN til at flere land har lyktes med å kutte sine utslipp. NTB omtaler rapporten som en håndbok i politisk handling. Vi forventer at regjeringen her hjemme bruker den for det den er verdt.