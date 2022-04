Modig kamp mot Putins løgner

Seks sekunder ble for drøyt for kinesiske kinoer

Bildene av drepte sivile i Butsja utenfor Kyiv har sjokkert en hel verden. Nyhetsreportasjene viser med all tydelighet krigens grusomhet og de russiske soldatenes brutale handlinger. Slik sørger modige journalister og fotografer for å avkle Vladimir Putins propaganda.

– Det vi har sett, er nesten ikke til å beskrive, noe av det aller sterkeste jeg har opplevd som journalist, sa NRKs Morten Jentoft da han besøkte Butsja kort tid etter at ukrainske styrker gjenvant kontrollen over byen. Bildene kanalen har tatt, viser lik som ligger gatelangs. Vitner forteller at frykten for snikskyttere gjorde at de ikke turte å begrave sine døde.

Russerne hevdet først at likene var plassert ut av noen andre, at det hele var iscenesatt. New York Times sammenlignet en video med satellittbilder, som viste at mange av likene lå på eksakt samme sted. Avisas reportere har også besøkt åsteder, snakket med rettsleger, offentlige myndigheter og vitner for å kartlegge hvordan russiske soldater gikk fram for å drepe, voldta og terrorisere sivilbefolkningen. «Bevisene tyder på at russerne drepte hensynsløst og noen ganger sadistisk, delvis drevet av hevn».

Samtidig får den russiske befolkningen servert regelrette løgner, pakket inn som journalistikk. På statlige TV-sendinger presenteres de russiske soldatene som frigjørere, som slåss mot ukrainske «nazister» som dreper uskyldige. Putins regime har knust landets frie presse, det finnes bare propaganda igjen. Slik kan han lure store deler av befolkningen til å tro på det vrengebildet han presenterer.

Men utenfor Russlands grenser må Putin og hans støttespillere forholde seg til virkeligheten. Det sørger journalister og fotografer for, med stor hjelp fra de såkalte «fikserne» som hjelper dem med alt fra oversetting til praktiske ting. Modige sivile forteller sine historier. De bidrar også til å dokumentere krigsforbrytelser med mobilkameraene sine. Også en rekke menneskerettighetsorganisasjoner og ukrainske myndigheter gjør et uvurderlig arbeid for å samle informasjon som kan brukes som bevis.

Det sies at det første som dør i krig er sannheten. Vi skylder en stor takk til dem som risikerer livet for å hindre at det skjer.