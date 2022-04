Før var det straffbart å være homo

Det de gjorde i Trondheim kan ha reddet liv: - Vi var redd for at smitten kunne eksplodere i miljøet

I dag er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge. Det er et stortingsvedtak verdt å minnes. Ikke bare som eksempel på hvor langt vi har kommet som samfunn når det gjelder menneskesyn i åra som har gått. Det er også en påminnelse om hvilke lidelser og plager samfunnet har påført mennesker stemplet som annerledes.

I går samlet statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen veteraner fra homobevegelsen for å markere det historiske vedtaket for 50 år siden. Statsministeren benyttet anledningen til å si unnskyld for at homofile ble kriminalisert og straffeforfulgt i Norge gjennom mange år. «Dere hadde rett, samfunnet tok feil og det beklager jeg», sa Støre.

Det er ikke ofte en norsk statsminister beklager historisk urett begått mot en gruppe, langt tilbake i tid. Med tanke på all lidelsen som straffelovens kriminalisering av homofile har ført til, og hvordan fordommene det skapte fortsatt preger deler av samfunnet, var det på sin plass med en offisiell unnskyldning.

Mellom 1902 og 1950 ble 119 nordmenn straffeforfulgt og dømt for sitt kjærlighetsliv. Utallige andre ble stigmatisert, bakvasket og diskriminert. Selv om loven hadde vært såkalt sovende i mange år da den omsider ble avskaffet, skjedde det ikke uten debatt. Kristelig Folkeparti var imot og foreslo et fortsatt forbud mot sex mellom menn under 18 år, med åpning for en 20-årsgrense «i visse tilfeller».

Statsministeren trakk fram Kim Frieles innsats gjennom mange år for de homofiles rettigheter. I 1970 holdt hun ifølge Adresseavisen et «glimrende foredrag» i Studentersamfundet. Da fremholdt hun at homofili er en legning, ikke en adferd og at homofili ikke bør belegges med straff. Statsministerens beklagelse i går æret homobevegelsens rettferdige kamp. Samtidig som homofili ble avkriminalisert i 1972, ble også en annen samlivsparagraf fjernet, nemlig forbudet mot at ugifte av motsatt kjønn kunne bo sammen. KrF var imot det også. I historiens lys vinner mørkemennene heldigvis sjelden.