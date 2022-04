Velkommen til Nato

Tida for vettlaus arealbruk må vera over

Saken oppdateres.

I både Sverige og Finland viser meningsmålinger nå flertall for å søke medlemskap i forsvarsalliansen Nato. Svenskene skal utrede et mulig medlemskap fram til 31. mai, mens en finsk avgjørelse er ventet enda raskere. Vi ønsker våre naboland velkommen inn i samarbeidet.

Statsminister Jonas Gahr Støre påpeker overfor Klassekampen at svensk og finsk medlemskap vil skape muligheter for et nytt nordisk knutepunkt i Nato. Vi deler den analysen. Samtidig minner Støre om de økte spenningene som trolig vil oppstå i forholdet til Russland. I en fase kan det bli mindre dialog.

Russland har allerede varslet at svensk og finsk Nato-medlemskap vil få konsekvenser, men uten at dette er konkretisert. Natos utvidelse østover ble brukt som ett argument da Vladimir Putin forsvarte den ulovlige invasjonen av Ukraina. En utilsiktet konsekvens for russerne var at andre naboland fikk det travelt med å revurdere sin egen sikkerhetspolitikk. Det var forståelig: Putin-regimets blodige invasjon fremstår fortsatt grunnløs. Ukrainas demokratiske ønske om å knytte seg tettere til EU og Nato ble brukt som et påskudd for ekspansiv, russisk nasjonalisme, forkledd som «frigjøring», «normalisering» eller «avnazifisering». Hvordan skal man beskytte seg mot en aggressiv stormakt som ikke respekterer nabolands suverenitet?

Man kan beskytte seg sammen. At Sverige og Finland melder seg inn i Nato, fremstår derfor naturlig. Det er vanskelig å unngå at dette vil påvirke forholdet til Russland negativt. Men forholdet er allerede svært dårlig – og blir forverret hver eneste dag av Putins forbryterske krig i et fredelig naboland.

Norske partier som SV og Rødt har i flere år fremstilt nordisk forsvarssamarbeid som et alternativ til dagens Nato-medlemskap. Det har aldri vært realistisk. Men dersom Sverige og Finland går inn i Nato, tror vi dette vil styrke det allerede eksisterende samarbeidet i Norden. Samtidig får Norden en mer vektig stemme innad i Nato-alliansen. Det vil være bra for både Norge og de andre nordiske landene.