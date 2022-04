Vil ikke at elevene skal bruke russegruppe-gensere: - Føles som et forbud

Endelig har vi fått et godt skattesystem for korttidsutleie

Saken oppdateres.

Stadig flere har de siste åra tjent penger på korttidsutleie, særlig gjennom Airbnb, men også gjennom andre formidlere. Tidligere har slike inntekter delvis vært skattefrie. I tillegg har en del skattepliktige inntekter gått myndighetene hus forbi.

Etter at skattereglene for korttidsutleie ble endret fra inntektsåret 2018, ble systemet ytterligere skjerpet fra 2020. Da måtte Airbnb og liknende virksomheter gi skattemyndighetene beskjed om hvem som har tjent penger og hvor mye.

Vi etterlyste nye skatteregler for korttidsutleie på lederplass høsten 2018, og nå ser det ut til at systemet fungerer godt. Når Airbnb og andre gir opplysninger til myndighetene, regner vi med at det store flertallet av utleiere fører opp inntekten på skattemeldingen. NRK forteller at nordmenn tjente over 6 milliarder kroner på slik utleie i 2021. En del av dette er skattepliktig, og det betyr inntekter til fellesskapet.

Det nye systemet er en god balansegang mellom friheten til å tjene penger på kortvarig utleie av egen bolig og behovet for skatteinntekter. De nye skattereglene vil nok også føre til ryddigere forhold mellom hoteller og andre overnattingssteder og private utleiere.

Korttidsutleie er en form for delingsøkonomi, og det er et tilbud som mange har glede av. Men det er viktig at utleie foregår i ordnede former. I enkelte byområder kan slik utleie ta overhånd, ved at noen kjøper mange leiligheter og leier dem ut. De nye skattereglene demper en slik utvikling.

Samtidig minner vi om at staten fortsatt går glipp av enorme skatteinntekter på andre områder. Arbeidslivskriminalitet og svart arbeid fører til at fellesskapet blir snytt for mange titalls milliarder kroner i skatt, avgifter og moms.

Skatteinntektene fra korttidsutleie er små i sammenlikning. Derfor bør regjeringen sørge for en kraftig intensivering av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid.