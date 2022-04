Taler med to tunger om krigen

Dette blir et vanlig syn i Nidelva de neste to ukene

Sentrale Frp-politikere har uttrykt forståelse for Russlands krigføring i Ukraina. Da partileder Sylvi Listhaug ble konfrontert med dette i «Politisk kvarter» på NRK fredag, svarte hun unnvikende. Listhaug bør ta et tydeligere oppgjør.

De siste ukene har Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagert kraftig på partikollegers tilknytning til nettstedet Steigan.no, kjent for å videreformidle russisk propaganda. Samtidig har åtte Rødt-folkevalgte eid aksjer i selskapet som står bak nettstedet. Enkelte har trukket seg fra verv i Rødt etter kritikk fra partiledelsen.

Adresseavisen mener: Putins forbryterske krig Et ufattelig blodbad utspiller seg i Europa. Den russiske presidenten bør holdes ansvarlig.

Også i Frp finnes det politikere med kontroversielle syn på Russlands krig. Christian Tybring-Gjedde har tidligere gitt uttrykk for at Vesten var for hard i sin fordømmelse av Krim-invasjonen i 2014. PST har vært bekymret for stortingspolitiker Tor André Johnsens kontakt med den russiske ambassaden. Og partinestor Carl I. Hagen har nylig ment at Putin kun ønsker å «beskytte og ta vare på» de russiske innbyggerne i Luhansk og Donetsk.

Frp har ofte tatt affære mot egenrådige medlemmer. Landsmøtet våren 1994 fikk tilnavnet «Dolkesjø» etter daværende Frp-leder Hagens angrep på meningsmotstandere. Men helgas landsmøte på Gardermoen blir neppe noen repetisjon. Til NRK gjentok Sylvi Listhaug flere ganger at partiet har vært tydelig i sin fordømmelse av krigen i Ukraina, samt at velgerne kjenner Frps offisielle holdning. Hun sa også at partiet ikke støtter Hagens standpunkt, men uten å formulere det som kritikk. Hagen har ennå en spesiell posisjon i partiet – og er populær blant noen velgere.

Velkommen til Nato Svensk og finsk medlemskap vil også styrke det nordiske samarbeidet.

Listhaugs forløper Siv Jensen var ofte hard i tonen overfor egne partimedlemmer. I 2020 uttalte hun at det var uforenelig å være medlem av Frp og aktiv i Sian samtidig. Senere samme år ble Oslo-leder Geir Ugland Jacobsen ekskludert etter kritikk av Jensen.

Det er nok urealistisk å tro at Sylvi Listhaug vil hente inspirasjon fra Bjørnar Moxnes – men hun kan hente inspirasjon fra sitt eget parti. Det er stadig mer problematisk at Frp taler med to tunger om krigen.